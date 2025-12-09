中士與人妻同袍民宿過夜遭「不當男女關係」處分 上訴遭駁回

原澎防部中士不滿懲處，向最高等行政法院上訴遭駁回。（澎防部提供）

原在澎防部服役的葉姓中士，因與其他單位已婚吳姓女上士，在民宿共度一宿，經高雄高等行政法院判決，並由澎防部召開人評會懲處2大過，葉男不服委託律師向最高等行政法院提出上訴遭到駁回，維持原判懲處。

判決書指出，葉姓中士2023年5至7月間與其他單位已婚吳姓女性上士，有牽手、擁抱、摟腰並共同入住民宿同宿一晚等不當行舉，經查證屬實，認涉有2025年8月6日修正施行前陸海空軍懲罰法、國軍軍風紀維護實施規定第「違反不當情感關係」違失行為，2023年9月23日召開懲處評議會，決議核予大過2次懲罰，葉男不服循序提起行政訴訟，並聲明請求撤銷原處分及訴願決定，經原審判決駁回，提起上訴。

葉男對原判決提起上訴，主張因罹有憂鬱症及可能自殺等情狀，吳女為避免其吞服大量安眠藥而選擇同房陪伴，自應評價為緊急避難行為，且無從證明其與吳女發生性行為，則其與吳女同房之「不當男女關係」違紀行為，自屬不罰。吳女選擇同房陪伴為安撫葉男情緒，法律效果則為從輕或免除處罰。

由於最高等行政法院為法律審，依行政訴訟法規定，原則上應以高等行政法院判決確定事實為基礎，故當事人在上訴審不得提出新事實、新證據或新攻擊防禦方法。葉男於原審判決後，始以罹患憂鬱症等主張有緊急避難或緊急避難過當等事項提出新攻擊防禦方法，無從加以審酌，因此上訴不合法。

