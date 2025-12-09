為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    乘客疑逃票被糾正竟攻擊台鐵站務員 花蓮警上車逮人

    2025/12/09 18:05 記者王錦義／花蓮報導
    台鐵花蓮吉安站今天清晨發生一起旅客疑似情緒不滿失控攻擊站務員的暴力案件。（記者王錦義攝）

    台鐵花蓮吉安站今天清晨發生一起旅客疑似情緒不滿失控攻擊站務員的暴力案件。（記者王錦義攝）

    花蓮劉姓男子今前往台鐵吉安站搭車，進站時疑似未刷卡進站遭站務員提醒，但劉男堅持已經刷過卡，劉男不滿雙方口角後發生拉扯，劉男用力推了站員接著再作勢揮拳攻擊頭部，站員驚險躲過，站方連忙打110報警，吉安分局員警抵達把劉男帶下車釐清，列車也遭誤點3分鐘。

    初步了解，今天清晨5點多，旅客劉姓男子要搭乘花蓮往玉里方向4514車次區間車，台鐵吉安站進站時，疑似進站時沒有持票或是刷電子支付，遭台鐵員工要求返回刷卡，劉男返回閘口刷卡但又未感應成功，劉姓乘客堅稱已經刷過卡，第二次進站才沒刷成功，雙方產生口角衝突，劉男情緒失控動手推站務人員，並作勢揮拳。

    吉安站方連忙打110通知轄區地方派出所，並依據法規解除與劉男的運輸契約，吉安警分局抵達後把劉男帶下車，由於在車站內發生，地方警方轉給鐵路警察局花蓮分局處理。台鐵企業工會譴責這樣的暴力行為，工會指出，去年至今年頻發生旅客暴力攻擊台鐵員工事件，工會自去年也提出增設保全議題，運輸安全部分會在跟鐵警還有台鐵來協商因應維護鐵路安全。

    鐵警花蓮分局今晚指出，現場站務員表示暫不提出傷害告訴，警方後續將主動調查，通知劉男到案說明，並調閱監視器釐清案發經過，如涉有違反刑法、社會秩序維護法及鐵路法等行為將從嚴依法究辦。提醒民眾搭車請遵守乘車規範，並尊重站務人員指示，共同維護安全、友善的乘車環境。

