為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台英司法合作 助第3名英籍受刑人返國服刑

    2025/12/09 17:40 記者陳彩玲／台北報導
    英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、內政部移民署、法務部調查局等機關單位人員合照。（法務部提供）

    英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、內政部移民署、法務部調查局等機關單位人員合照。（法務部提供）

    在台涉毒品案入監服刑的英國人，近日請求回國服刑，法務部國兩司協助辦理後，於昨天順利將受刑人移交英國警官。這也是台灣與英國簽訂受刑人移交協議後，第3例完成移交的案子。

    法務部表示，今年2月間，英國在台辦事處透過外交部，向本部提出移交受刑人的請求，經跨國移交受刑人審議小組討論後，10月23日決議同意移交，並於12月8日上午，順利將英籍受刑人移交英國警官，返國服刑。

    法務部指出，這次與英國在台辦事處合作，讓英籍受刑人得以返回母國執行剩餘刑期，除有利受刑人家屬就近探視，也有助受刑人復歸社會，是我國與英國簽署受刑人移交協議後，第3名移交返回英國服刑的英籍受刑人。

    為有助於外籍受刑人重返社會，並兼顧我國司法主權，台英兩國於2016年4月間簽署受刑人移交協議。此外，歐洲地區國家，包括德國、波蘭、丹麥、瑞士等，也均簽署相同協議。

    法務部表示，迄今已完成移交7名德籍受刑人、3名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人，分別返回其等母國繼續服刑，將持續積極推動各項國際司法合作，與全球民主法治國家同行，共同實踐司法正義及兼顧人道關懷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播