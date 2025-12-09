台英司法合作 助第3名英籍受刑人返國服刑

英國皇家監獄及假釋署、英國在台辦事處、內政部移民署、法務部調查局等機關單位人員合照。（法務部提供）

在台涉毒品案入監服刑的英國人，近日請求回國服刑，法務部國兩司協助辦理後，於昨天順利將受刑人移交英國警官。這也是台灣與英國簽訂受刑人移交協議後，第3例完成移交的案子。

法務部表示，今年2月間，英國在台辦事處透過外交部，向本部提出移交受刑人的請求，經跨國移交受刑人審議小組討論後，10月23日決議同意移交，並於12月8日上午，順利將英籍受刑人移交英國警官，返國服刑。

法務部指出，這次與英國在台辦事處合作，讓英籍受刑人得以返回母國執行剩餘刑期，除有利受刑人家屬就近探視，也有助受刑人復歸社會，是我國與英國簽署受刑人移交協議後，第3名移交返回英國服刑的英籍受刑人。

為有助於外籍受刑人重返社會，並兼顧我國司法主權，台英兩國於2016年4月間簽署受刑人移交協議。此外，歐洲地區國家，包括德國、波蘭、丹麥、瑞士等，也均簽署相同協議。

法務部表示，迄今已完成移交7名德籍受刑人、3名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人、1名波蘭籍受刑人及1名瑞士籍受刑人，分別返回其等母國繼續服刑，將持續積極推動各項國際司法合作，與全球民主法治國家同行，共同實踐司法正義及兼顧人道關懷。

