中市7月爆持刀槍搶奪鉅款 民進黨議員批市府又「蓋牌」報喜不報憂

高雄市劉姓、楊姓男子在今年7月得知一名被害人剛收到鉅額款項，先開車到西屯一處社區前守候，待被害人出現即持空氣槍、開山刀抵住頭部、脖子，搶走1061萬現金，警方獲報後2天後將2人拘提到案，台中地院分別判處2人8年4月徒刑。對此，多位民進黨中市議員痛批市府根本習慣性蓋牌，報喜不報憂，營造太平假象。市府則無回應。

六分局：為後續偵辦未公布 非刻意蓋牌

中市第六警分局說明，今年7月6日晚間受理吳姓被害人報案後，立即成立專案小組追查，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，於7月8日持搜索票、拘票在高雄將2嫌查緝到案，因本案由檢察官指揮，相關偵辦過程需積極配合辦理，務求盡速調查釐清；因案發時，尚未明瞭犯嫌如何得知被害人「身懷鉅款、出現時地與相關特徵」，因案件細節有違常理，警方不排除有彼此熟識與隱情，且為追緝犯嫌行蹤及追查幕後主使身份，如公開相關資訊恐不利後續案件偵破，才會未對外公布，絕非刻意蓋牌。

對此，議員林祈烽痛批，西屯區治安事件頻傳，但市府總是營造太平假象，報喜不報憂，日前蓋牌掩蓋吸毒男子至泳池朝女童扣板機事件，又隱瞞半年前不法集團到7期搶奪上千萬元案件，讓市民毫無防備，根本把大家當笨蛋。

林祈烽要求市長盧秀燕專心市政，不要出事就神隱或四處推給中央，等到無法收拾後才要出來道歉，再多的謊話都無法實際守護市民的安全。

隱匿治安風險 議員不滿重大刑案判決後才曝光

議員陳淑華也痛批，發生在7月6日的千萬搶案又是市府蓋牌的重大刑案，竟現在才揭露，台中市府習慣性「蓋牌」嗎？都在替盧秀燕無能、治安不力，替盧營造假象。為何如此嚴重的刑案，要等宣判後民眾才能知悉？基層員警非常努力破案、移送法辦，市府高層卻掩蓋事實不讓民眾了解治安事件，其心可議，更是抹滅基層員警的付出。

議員黃守達指出，台中竟發生歹徒持開山刀等兇器，當街搶奪被害人上千萬元鉅額款項的重大治安事件，公然挑戰公權力的強盜行徑，對市民生命安全構成高度威脅。盧市府不僅未即時對外說明警示，反而壓制消息至今，因判決出來才曝光，令人質疑是否只顧盧秀燕市長的民調，而刻意粉飾太平，隱匿台中市重大治安風險。

