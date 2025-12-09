知名飯店董座兄弟檔 北市居酒屋接力CPR救用餐男客一命

格萊天漾大飯店董事長陳士元（右）獲北市消防局長表揚。（記者姚岳宏翻攝）

上月7日台北市林森北路一間日式居酒屋，一名68歲男子突然倒地失去心跳及呼吸，剛好兩位熱心市民、格萊天漾大飯店董事長陳士元及弟弟陳新豐在旁用餐，見狀立即配合消防局119執勤員線上指導，對患者實施CPR，兄弟輪流接力，急救至消防局救護人員接手，使患者成功恢復心跳呼吸。為表揚陳姓兄弟協助實施心肺復甦術（CPR），成功挽回1條寶貴性命，消防局長莫懷祖今天在台北市災害應變中心公開表揚，以示感謝。

根據台北市統計，患者一旦停止呼吸心跳，有立即接受旁觀者CPR的患者，其存活率是未接受旁觀者CPR的2倍，台北市自2015年起，經119急救送醫的心肺功能停止（OHCA）患者，存活出院率持續穩定成長，近年來更呈跳躍式增加，今年截至11月底，已有168位OHCA患者康復出院；自1999年累計迄今，已成功救回1889位OHCA患者康復出院。

消防局表示，獲表揚陳氏兄弟不僅在關鍵時刻挽救一條生命，更守住一個瀕臨破碎的家庭。其中，陳士元董事長也是目前台北市消防協會第一辦事處顧問，長期以無私的資源投入支持消防業務推展。此次又在現場挺身而出，更是他多年來支持消防及緊急救護工作的具體實踐，消防局盼藉由表揚拋磚引玉，使更多市民受到激勵，在關鍵時刻願意伸出援手，共同加入守護生命的行列。

消防局表示，當發生心肺功能停止事件時，立即施行CPR並持續至救護人員接手，是挽救生命的關鍵。呼籲民眾踴躍學習CPR與AED操作，並下載註冊「急救先鋒」App。該 App可於發生OHCA案件時，迅速通知鄰近志願者前往施作CPR或提供AED電擊，爭取黃金救命時間。

