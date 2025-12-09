周玉蔻等烏龍爆料前中姐「滾床單」…高院將傳中央社社長胡婉玲作證

名嘴周玉蔻被控烏龍爆料指前中姐張淑娟曾與前立委蔣孝嚴「滾床單」，張淑娟提告加重誹謗、違反個資法，一審判周女1年6月，上訴後，高院今傳喚周出庭。（記者楊國文攝）

名嘴周玉蔻、蔡玉真3年前爆料指前中國小姐張淑娟曾與前立委蔣孝嚴「滾床單」，張淑娟怒控是烏龍爆料！台北地院將周、蔡依個資法、加重誹謗罪各判1年6月徒刑，全案上訴，張淑娟批評周、蔡公然做假新聞，一審判刑太輕，周、蔡都主張無罪，高院今傳喚民視編審陳建民、製作人吳逸穎出庭作證，陳稱他未查證，查證工作尊重時任副總經理胡婉玲，他不清楚細節，高院定明年2月3日傳胡女作證，查明真相。

高院今上午先傳喚陳建民作證，採隔離訊問方式進行。陳表示，他個人沒有查證，尊重製作單位和主持人，查證工作是由當時副總胡婉玲負責，查證對象身份等細節並不清楚。胡目前是中央社社長。

高院接著傳喚製作人吳逸穎，由於待證事項龐雜，尤其本案如何取得個資、是否符合個資法規定的「目的約束原則」（須符合「目的性」等規定，以防止濫用），都是重點，下次庭訊2月3日將再度傳喚吳逸穎作證查明。

2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻、蔡玉真被控分別在民視節目、個人臉書揭露前中姐張淑娟的姓名、婚姻、職業、照片等個資，指稱張曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，「是滾床單女主角」。

張淑娟公開喊冤，控告周、蔡2女涉嫌加重誹謗、違反個資法。張提告時，還在台北地檢署門口，引發周玉蔻與王鴻薇互嗆「蟑螂、老鼠」的畫面。

北院審理時，周玉蔻說2021年4月18日在台北市的餐廳聚餐，同席的蔡玉真與餐廳戴姓女經理熟識，戴是張淑娟中學同學，席間討論到陳年往事，她認為戴女當時說是張淑娟，有合理查證；蔡玉真承認查證不足，並當庭向張淑娟道歉，請求從輕量刑或緩刑。

張淑娟泣訴，案發後她每次出庭都心如刀割，出門都戴口罩，痛批周、蔡2女無法無天，要求法官重判2女應入獄服刑之刑。北院依加重誹謗、個資法將周、蔡各判1年6月徒刑。周、蔡和張淑娟均上訴高等法院。

高院首度庭訊，張淑娟怒指周、蔡2人損害名譽，「對我是身心折磨、直到現在都不敢到菜市場」，她強調「犯罪的人就應該坐牢」，且一審判刑過輕。

周玉蔻則主張「無罪」，周稱，雖在一審向張淑娟道歉過，上訴二審仍要再度道歉，但不表示她有犯罪故意，最重要的是，她確實深深相信其消息來源為真，且她發表前，已經過合理查證，北院明顯是誤判。蔡玉真指出，一審判太重，她未違反個資法，加重誹謗部份，她有消息來源，但造成張的傷害，在一審已認錯，並向張道歉。

