太陽聯盟分子開虛幣實體店涉詐遭逮 單月吸金破3500萬

警方與虛幣實體店扣回現金。（記者徐聖倫翻攝）

太陽聯盟分子41歲男子邹德鈞今年與同夥經營「實體虛幣店面」，誘騙投資客購買「泰達幣（USDT）」，僅一個月就詐了40名投資客，不法獲利逾3500萬元。新北市刑警大隊從今年9月至本月，陸續將邹男與同夥共6人依法送辦。

據悉，邹男長期在桃園活動，被警方註記為天道盟分子，他看上虛擬貨幣是現正流行的投資標的，於是出資找同夥，在新北市板橋開設實體店，並在各大社群網站發廣告，誘騙投資客上鉤。

邹男團隊在廣告標榜低風險、高獲利，待投資客受其吸引再轉加至LINE虛幣群組，緊接著就有「老師」、「執行總監」等各種花樣頭銜的人來攀談，一步步說服投資客到實體店面投資。

邹男今年8月份交代旗下同夥在板橋成立實體店面，一直到9月份警方透過層層調查持搜索票找上門，實體店面周姓負責人2名車手被逮，才阻止了這個集團繼續作惡。

警方後續追查，發現邹男才是幕後黑手兼金主，前日前往桃園市某商辦大樓將邹男與兩名同夥逮捕，抄出模擬槍、空包彈50發，並扣押邹男名下2300萬元房產。警方說，邹男本已策劃逃到中國，還好及時將他逮捕。

據了解，邹男有組織、毒品、傷害等前科，他供稱他只是出資，其他違法行為非他之意，企圖撇清責任；而其餘同夥則承認犯案，並稱都是邹男一手策劃。警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，將邹等6人移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

被害人被誘騙至虛幣實體店投資。（記者徐聖倫翻攝）

