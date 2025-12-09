少女遭性侵家長求償百萬 法院判2施暴少年父母各賠50萬

新北地院判2施暴少年家長須分別支付50萬元賠償金。（資料照）

新北一名少女去年與友人玩猜拳遊戲，輸的人脫一件衣服，未料少女輸得精光，全裸躲在棉被裡慘遭廖姓、楊姓少年性侵，2嫌被少年法庭命赴感化教育，但少女家人不滿求償100萬元，不料少年父母竟稱，是被害人自願參與遊戲僅願賠1萬元；新北地院審理後，判2少年家長須分別支付50萬元賠償金。

全案源於去年3月27日凌晨，少女前往陳姓友人住處，與廖男一同玩猜拳遊戲，輸的人需喝酒或脫一件衣服，而少女屢次猜輸並選擇脫衣，最後全裸躲在棉被裡，直到凌晨3時許，楊男也抵達該處，看到少女未穿衣物，性慾大發，夥同廖男性侵少女。

判決指出，楊男和廖男輪流性侵少女。全案經新北地院少年法庭審理後，認定2名少年涉強制性交罪，裁定入感化教育處所進行感化教育。

少女家人不滿，另提民事訴訟，向2名少年父母分別求償100萬元。新北地院審理時，廖姓少年父母表示，當晚是少女自願參與脫衣服的遊戲，雖然自己的孩子不對，但對方顯然也有過失，僅願賠1萬元；楊姓少年父母則稱，已想辦法盡到監督責任，負擔不起100萬，同樣只能支付1萬元。

法官審理後認定，2名少年所為造成少女嚴重傷害，情節重大，且父母均未提出任何證據證明，身為監護人並未疏於監督等事證，審酌雙方身分地位、資歷，裁定兩方父母須分別支付50萬元賠償金。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

