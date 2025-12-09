家屬一夜籌集2.2億交保金 三地集團創辦人鍾嘉村限制出境出海

三地集團創辦人鍾嘉村（中）2.2億元交保、整併科技監控，並限制出境出海。（資料照）

高雄三地集團創辦人鍾嘉村昨（8）日遭高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴，收押中的鍾男，隨即移審高雄地方法院，鍾因籌不出2.2億元交保，法官裁定羈押，今天一早家屬湊齊現金具狀聲請交保，法官下午裁定鍾男2.2億元交保、整併科技監控，並限制出境出海。

鍾嘉村以土地開發起家，集團橫跨通路、房地產及客運，旗下有北基國際、南仁湖、三地開發、三地能源等多家上市櫃、興櫃公司，為高雄知名開發集團，鍾男被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取回扣，導致北基國際、三地能源、開陽能源蒙受損失，影響投資人權益，不法金額估3億5084萬元。

雄檢今年10月掌握具體事證，指揮調查局台南市調處兵分多路搜索，當初聲押鍾，法院裁定2000萬元交保，雄檢當晚提起抗告，經撤銷發回後，地院改裁定收押禁見，羈押期間鍾男一度因身體不適，送醫戒護治療。

雄檢昨起訴後，將收押中的鍾男移審法院，檢辯雙方針對是否續押、交保激辯，檢方認為若要交保，扣除已繳回1.2億元不法所得，保釋金不可低於2.2億元，法官問鍾男2.2億元交保有無問題，鍾表示資金有困難，籌不出來，希望可以降低一點，「我身體狀況很不好，不要再押了」。

承審法官陳川傑堅持，認為當初鍾被裁定2000萬元交保時，二審就認為金額太低，對他完全無壓力，法官認為「三地集團很大，買得起乖乖、高雄客運，相信有足夠財力」，最後裁定鍾男羈押不禁見。

鍾嘉村家屬一夜籌集逾2億元現金，今天一早就遞狀向高雄地院聲請交保，法官下午裁定鍾男交保、整併科技監控，並限制出境出海。

