北市敦化南路、和平東路口1小時連4起事故 警籲駕駛人勿違規搶快

第一起事故王姓男子駕駛自小客車，沿和平東路3段準備右轉敦化南路2段時，疑似未先駛入最外側車道，右側車身與一旁宋姓男子駕駛的公車發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區敦化南路二段、和平東路三段路口，昨天（8日）傍晚下班時段，短短1小時內發生4起車禍，警方研判疑似都是違規搶快所引起，4起事故造成1人骨折受傷；警方特別呼籲，駕駛人行經路口欲左右轉彎或變換車道時，應確實減速查看並遵循交通號誌、標誌及標線指示，避免事故發生造成危害。

大分警分局調查，第一起事故在昨下午5時37分許，王姓男子駕駛自小客車，沿和平東路3段準備右轉敦化南路2段時，疑似未先駛入最外側車道，與一旁宋姓男子駕駛的公車發生碰撞，事故並未釀成傷亡。

第2起事故在昨下午5時40分，黃姓男子駕駛自小客車，沿敦化南路2段快車道左轉和平東路3段時，疑未禮讓直行車先行，導致與對向林姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，造成林男右手大姆指骨折，送往仁愛醫院治療，幸無生命危險。

第3起是事故則在昨下午5時57分，林姓女子駕駛自小客車，沿敦化南路2段快車道準備併入敦化南路慢車道時，疑未禮讓直行車先行，導致右側車身與行駛慢車道的陳姓女駕駛發生碰撞，所幸無人受傷。

此外，昨晚6時29分該路口又發生第4件事故，一輛自小客與2名騎士發生擦撞，警方見狀隨即上前了解，而3方僅車輛輕微受損，不需警方介入後各自離去。

警方指出，事故發生獲報後，均立即派員前往現場處置，並協助交通管制、疏導車流，這4起事故均有輕重不等車損，各駕駛均無酒駕情形、持照均正常，初步研判均為駕駛搶快未遵守道路交通安全規則造成，至於詳細原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

第2起事故由黃姓男子駕駛自小客車，沿敦化南路2段快車道左轉和平東路3段時，疑未禮讓直行車先行，導致與對向林姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，造成林男右手大姆指骨折。（記者陸運鋒翻攝）

第3起事故由林姓女子駕駛自小客車，沿敦化南路2段快車道準備併入敦化南路慢車道時，疑未禮讓直行車先行，導致右側車身與行駛慢車道的陳姓女駕駛左側車身發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

