逢甲商圈3處非法日租套房 遭中市府斷水斷電

台中市觀旅局會同警方等，近日再度祭出鐵腕，強制執行3家西屯區日租套房斷水斷電處分。（觀旅局提供）

台中市去年旅宿業住宿人數達893萬人次，住宿人數為6都第2，今年1至10月已達約754萬人次，為維護前來台中旅客的住宿安全及消費權益，台中市政府繼上半年強制執行4家日租套房斷水斷電處分，近日再度祭出鐵腕，強制執行3家西屯區日租套房斷水斷電處分，希望營造安全、安心的旅遊住宿環境，維護公共安全及保障旅客權益，並呼籲民眾外出旅遊務必選擇經政府機關把關的合法旅館及民宿，才能住得安心、玩得開心。

觀旅局表示，日租套房就是非法旅宿，台中市多集中於逢甲、一中、勤美等商圈周邊，在網路訂房平台標榜自助入住、交通便利、CP值高、鄰近商圈等誘因吸引旅客訂房入住，但並沒有經過政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也沒有投保公共意外責任險，且為了規避政府查緝，訂房後業者多會要求加Line私訊聯繫，甚至以提供優惠價格名義，要求消費者取消平台交易訂單，改以現場現金交易，整個交易過程既不透明又無保障，如發生消費糾紛或公安事件，消費者往往求償無門。

這次執行斷水斷電處分的3家日租套房，皆位於西屯區逢甲商圈附近，分別坐落於社區集合住宅、巷弄民宅及公寓大樓內，中市府旅館業聯合稽查小組於112至114年間查獲非法經營事證，依發展觀光條例各裁罰2次，並勒令歇業，但業者無視法令仍繼續營業，為保障旅客住宿安全及消費權益，觀旅局於昨及今2天會同警察局、都發局、消防局、環保局、電力公司及自來水公司等單位到現場拆除電錶及水錶，強制停止供水供電，貫徹市府杜絕日租套房等非法旅館經營的決心。

觀旅局強調，日租套房等非法旅宿已列入市府專案取締重點對象，有專人定期上網搜尋違規廣告資料進行列管，更不分平假日會同都發局、警察局、消防局等單位加強聯合稽查，一旦查獲非法經營事證立即依發展觀光條例裁處並勒令歇業；針對經勒令歇業仍繼續營業者，除按次依查獲房間數裁罰金額加倍處罰外，並依法移送相關主管機關採取停止供水、供電、封閉、強制拆除或其他必要可立即結束經營措施，呼籲非法業者千萬不要以身試法。

