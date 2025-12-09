嘉義縣社工爆貪污 侵占個案款項詐領補助逾百萬遭起訴

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義縣社會局某社福中心約聘社工高女，負責弱勢家庭及個案照護工作，卻用個案金融卡提領金錢，扣除實際交付、醫療費等後侵占款項，還利用個案資料、藥局及禮儀社收據、盜刻督導職章印製不實資料等方式詐領多個慈善單位補助，犯罪所得達113萬7167元，家屬發現向社會局陳情，高女自首；檢廉調查後，嘉義地檢署今依涉犯貪污治罪條例侵占職務上持有之非公用私有財物罪、利用職務上之機會詐欺取財罪、偽造私文書罪及偽造印章罪等罪嫌起訴高女。

起訴書指出，高女於2022年3月4日至2024年4月23日在嘉義縣某社福中心擔任約聘社工，2023年8月至12月之間受個案家屬委託，持金融卡或存簿提領款項，合計領取64萬5200元，但卻將實際交付、醫療費等扣除後的款項36萬8940元侵占。

2023年10月20日，胡姓個案姪女將個案物品交給高女保管，高女卻侵占現金4463元；高女還協助個案向慈善單位申請補助，卻利用藥局、禮儀社收據，詐領59萬6605元。

高女也用個案相關證明資料，未經社福中心督導同意，卻盜刻督導職章，蓋印在不實的轉介資料，向慈善單位詐領補助或物資共16萬7159元。

嘉義市某慈善會查察發現，某個案已搬離嘉義縣，卻仍申領物資補助，加上個案家屬發現高女要求的相關醫療費用與事實不符，向嘉義縣社會局陳情，高女發現東窗事發，於2024年4月15日向廉政署南部地區調查組自首，經調查後，今由檢方提起公訴。

