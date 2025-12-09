為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台東金樽衝浪客體力不支 海巡、漁民攜手救援

    2025/12/09 14:55 記者劉人瑋／台東報導
    透過漁船將衝浪客救起。（第一三岸巡隊提供）

    透過漁船將衝浪客救起。（第一三岸巡隊提供）

    台東縣金樽衝浪區今天上午有一名衝浪客疑因體力不支無法返回而揮手求救，民眾見狀立即撥打118報案，第十巡防區指揮部接獲報案立即通報第十五海巡隊、金樽安檢所及第二機動巡邏站前往，經協調漁船共同救援，成功將衝浪客平安帶回岸際。

    今（9）日上午9時37分，相關單位獲報後，派遣金樽安檢所及第二機動巡邏站攜帶救生救難裝備趕往現場，並同步通報台東縣消防局成功大隊東河消防分隊協處。經了解，該衝浪客疑受風浪影響，被帶離岸際，導致體力不支無法返回，經海巡人員協調友好漁民駕駛「婷婷38號」漁船共同前往救援，最終成功救助上船並返回岸際，經救護人員評估無外傷，隨後民眾自行離開。

    當地浪人推測，應是外地衝浪客或是新手，對此處水流不甚熟悉，否則當地浪人應會找尋返回岸際的水流並在合適區域衝浪，在體力竭盡前即刻返回岸上，所幸今日事件並未造成不幸。

    東部分署第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean 海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線#

    透過漁船將衝浪客救起。（第一三岸巡隊提供）

    透過漁船將衝浪客救起。（第一三岸巡隊提供）

    衝浪客返回岸上，有驚無險。（第一三岸巡隊提供）

    衝浪客返回岸上，有驚無險。（第一三岸巡隊提供）

    衝浪客返回岸上，有驚無險。（第一三岸巡隊提供）

    衝浪客返回岸上，有驚無險。（第一三岸巡隊提供）

