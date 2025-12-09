衰！男子騎車上班短短3分鐘 被檢舉開4張單、罰款4200元

余姓男子騎重機上班，短短3分鐘被開了4張罰單。（圖由民眾提供）

台中市余姓男子日前騎機車上班，結果行駛在豐原區豐原大道1段到8段，短短不到5公里，結果3分鐘內被開了4張罰單，3張是變換車道未依規定開方向燈，1張則是余男駕駛重機卻開在一般機車道上，共被開罰4200元，余男表示，看到罰單很厭世，覺得檢舉人太有「針對性」，開罰內容不符比例原則，考慮申訴；豐原警分局表示，4張罰單是2人分別檢舉，依據道路交通管理處罰條例規定，警方只能依法開單。

余姓男子家住太平區，今年10月30日上午8點左右駕駛重機到豐原區上班，不料，日前卻一口氣收到4張罰單，仔細一看罰單內容，皆集中在10月30日上午8點22分到24分，短短3分鐘內，從豐原大道1段到8段，路程僅約4.9公里左右，就被開了4張罰單，其中3張為變換車道未依規定打方向燈，每張1200元罰款；1張則是「在多車道不依規定駕車」，即重機違規行駛在機車道上，罰款600元。

余男表示，當天豐原大道沿途都在挖自來水管線，駕駛機車只好繞來繞去變換車道，難免一時疏忽忘打方向燈，但同一路段，短3分鐘內被開4張罰單，覺得「針對性」太高，不符比例原則，看到罰單時感覺「很厭世」，不排除透過申訴平反。

豐原警分局表示，4張罰單是由2名不同民眾檢舉，依「道路交通管理處罰條例」第7條之1規定，民眾得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。但行為終了日起逾7日之檢舉，不予舉發。民眾依該條第1項規定檢舉同一輛汽車二以上違反本條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過1個路口以上，公路主管或警察機關以舉發1次為限。

警方表示，檢舉人很懂交通法規，余男是在不同路口違規，警方依法只能開單。豐原警分局轄區1年交通違規檢舉案多達約8萬件，違規停車微罪不舉後，略降至5萬多件。

