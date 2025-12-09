「我還沒上車啊！」 家族旅遊7歲男童被「丟包」真相曝網笑翻

警方獲報小孩「被走失」到場處理。（警方提供）

今早台東有一家族分2車從花蓮返家，其中一名7歲小男童被2車家人以為他「在另一輛車上」被放鴿子，所幸警友站長王安士發現並通報警方，男童還記得媽媽電話，這才將快到家的爸媽找回來，男童見到爸媽說：「我還在這邊欸！」引起全場大笑。

台東縣警察局關山分局關山聯合所今早9時許，接獲在關山集中市場賣魚的警友站長王安士來電稱「在關山市場路口發現一名年約7歲的男童，獨自站在路旁徘徊，神情慌張疑似走失，請派員前來處理」，員警獲報後立即派遣副所長周平和與警員林劉俊杰趕赴現場關心處置。

警方發現男童神情緊張，到場先緩和他的情緒，男童才表示同行的家族成員都開車離開了，僅剩他在原地。原來是家族行經關山鎮市場用餐後，未料雙方皆誤以為孩童已坐上另一部車，導致男童意外被遺留在原地。

員警詢問其家人聯絡方式，所幸男童能清楚說出母親電話號碼，員警通知後，兩輛車才急停路邊清點人數，這才發現實到人數少一人，立刻折返關山市場接回男童。家屬見到孩子平安無虞，激動不已，頻頻向王站長及員警表達感謝之意。

但是見到孩子後沒有感人的重逢畫面，而是小孩抱怨：「你們都走了，我還在這邊欸！」引起全場大笑，原來是小男童要找玩伴、坐上阿姨的車與表兄弟同坐，算是兩車「交換一名乘客」，待用餐結束後，車上原成員返回、無處可坐，男童正想回到父母車上，結果不僅自家車輛先行離去，連阿姨的座車也開走。

由於男童生性較活潑，現場還梗直的指出大人的不是，被媽媽唸道「他本來就很頑皮了！」，現場警方明顯在和男童「交手」後也發現似乎是如此，要男童別再吐槽父母。

警方表示，男童顯然不是因為太頑皮才被放鴿子，家長得知後也是十分著急，呼籲民眾外出旅遊或集體行動時，不僅要留意自身財物安全，更應確實清點同行人員是否全數上車，尤其要特別注意孩童動向，避免發生「丟包」或走失的危險情況。如遇緊急狀況，請立即撥打110報案。

