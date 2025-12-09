為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市婦2度赴銀行欲匯490萬買樂器 警致電被掛電話戳破詐團陰謀

    2025/12/09 14:12 記者陸運鋒／台北報導
    陳姓婦人匯款稱要購買7、8台鋼琴，但警方撥打給賣家時，對方稱是購買2台大提琴，進一步要求提供公司名稱地址時卻被掛電話。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓婦人匯款稱要購買7、8台鋼琴，但警方撥打給賣家時，對方稱是購買2台大提琴，進一步要求提供公司名稱地址時卻被掛電話。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市陳姓婦人跑到大安區2間銀行，準備匯出490萬元款項購買樂器時，卻連合約及資料佐證都無法提供，行員通報警方到場了解，直接請陳婦致電給賣家，但對方支吾其詞，甚至警方要求提供資料時直接掛斷電話，陳婦才驚覺遇到詐騙，保住辛苦存來的積蓄。

    大安警分局今指出，自稱開設音樂教室53歲陳姓婦人，上月下旬前往聯邦銀行忠孝分行，打算匯出290萬元至不明帳戶購買樂器，行員察覺有異通報警方前來，然而陳婦無法提供買賣合約或其他佐證資料，且對於細節無法提出進一步證明，最終以急於如廁、不便繼續辦理匯款手續為由離開現場。

    警方指出，陳婦在同日下午4時許，又前往台北敦南郵局，打算匯出200萬元購買7、8台鋼琴，員警接獲通報再度到場，這次請陳婦直接撥打電話給賣家，而對方操著中國口音，且稱是要出貨2台大提琴，明顯與陳婦說法不同，員警進一步要求提供公司名稱、地址時，對方卻直接將電話掛斷。

    警方說，由於雙方對交易內容的描述前後不一，研判為典型詐騙手法，並提供相關詐騙案例及勸說後，陳婦才驚覺受騙放棄匯款念頭，成功保住490萬元積蓄。

    警方呼籲，詐騙集團話術不斷更新，民眾如遇大量金錢匯兌或提領要求，務必保持冷靜，同時盡快向家人、警方或銀行行員求證。若遇有類似情況可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

