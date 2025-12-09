為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    男子深夜帶兄遺照站路邊撒冥紙稱提醒減緩車速 開罰3000元

    2025/12/09 13:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    男子深夜帶兄遺照站路邊撒冥紙稱提醒減緩車速，法官不採信。圖為案發時畫面。（民眾提供）

    男子深夜帶兄遺照站路邊撒冥紙稱提醒減緩車速，法官不採信。圖為案發時畫面。（民眾提供）

    林姓男子於今年9月18日深夜10點多帶著已過世兄長遺照並苗栗縣苗栗市聯大路旁撒冥紙，吸引聯合大學學生圍觀，林男也被送辦。林男雖稱目的為提醒用路人減緩車速，但苗栗地院法官近期審理後，認為林男可選擇其他不影響用路人行車安全手段如懸掛布條、持警告標語等方式，且林男當時曾朝車道方向招手揮舞驚嚇到行經騎士，故依違反社會秩序維護法開罰3000元。

    林男事發當天深夜10點31分至52分手持其兄長遺照站在苗栗市聯大路往國立聯合大學八甲校區道路車道或路旁，林男甚至在半夜撒冥紙並對往來機車揮手，當時引起甚至引來學生圍觀。林男被警方帶回時稱，因聯大路經常發生車禍，所以他帶著過世10多年哥哥的遺照前往撒冥紙，以警惕用路人減速慢行。

    法官指出，林男若要表達警惕用路人減緩車速訴求，可採取其他不過度影響用路人行車安全的手段，如懸掛布條、豎立看板或手持警告標語立於人行道；但林男手持遺照、突然走到路肩朝車道方向招手揮舞，導致行經機車一度減慢車速舉動顯然對往來機車騎士造成滋擾驚嚇，妨害用路人安寧，確實構成「藉端滋擾公眾得出入之場所」事由，不採信林男說詞。

