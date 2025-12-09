為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園某國中學生課堂上施用電子煙 驗出「喪屍煙彈」依託咪酯

    2025/12/09 13:54 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園某國中一名學生於昨（8）日第1節上課時施用電子煙，疑似是含有依託咪酯的煙彈。示意圖。（資料照）

    桃園市某國中驚傳學生課堂施用「喪屍煙彈」！涉案學生就讀8年級，他先是在課堂上施用電子煙，老師發現後隨即進行處置，豈料，該學生當天又再犯，且情緒出現異常，校方通知家長帶回，同時完成校安通報並聯絡警方，初步檢驗沒入的電子煙，裡頭煙油依託咪酯呈陽性反應，後續將再送相關檢驗機關確認。

    據悉，該學生於昨（8）日第1節上課時施用電子煙，課堂老師發現後即將他帶往學務處，學校將其電子煙沒入保管，但下課後該學生前往9年級班級，又拿出另1支電子煙使用，因情緒狀態異常，經同學通報老師，其施用的電子煙疑似是含有依託咪酯的煙彈，學校通知學生家長後，家長隨即將學生帶回並請假1週。

    桃市府教育局表示，學校第一時間完成校安通報，另將對該學生原班級及目睹學生班級予以班級輔導，後續也將對該學生依輔導管教規定進行懲處，此外，校方也聯絡警察局少年隊，於今日檢驗沒入的器具，初判煙油的依託咪酯呈現陽性反應，後續將再送相關鑑定機關檢驗，確認陽性後由警察機關函復教育局啟動春暉個案管制輔導機制，而依託咪酯為2級毒品，相關證物將移送少年法院續處。

    熱門推播