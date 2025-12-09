高市刑大4官警獲「國家警光獎」 另獲預防犯罪類團體優等獎

高市刑大4官警榮獲「國家警光獎」，更奪下綜合評量類第1名。（警方提供）

高市刑警大隊拚治安頻傳捷報，今年共有4人榮獲「國家警光獎」，更以首創建置自動化蒐集詐欺情資機制「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號機器人程式，單113年度就查扣詐騙、洗錢等不法所得總額達新台幣44億8107萬餘元，榮獲預防犯罪類團體優等獎。

個人獲獎方面，刑大科技犯罪偵查隊偵查佐黃柏勳臨危受命，因詐騙、洗錢多轉向虛擬貨幣，無法入實體贓物庫，加上「冷錢包」存在難監管、易生弊等風險，他投入心力，日以繼夜研發全國首創的加密貨幣入庫系統，開發警政相關應用系統，獲選「國家警光獎」綜合評量類第1名。

請繼續往下閱讀...

此外，偵八隊分隊長吳振瑀、偵一隊分隊長魏妤庭、偵四隊偵查佐林家瑜等3人，分別在掃黑、打詐、緝毒獲得優等獎。

吳振瑀率隊查緝弘仁會高雄分會分會長「皓皓」到案，「皓皓」混跡北高雄左楠、梓官地區，曾被警方認為是高雄「蚵仔寮茶行」、「左營茶行」成員，13年前手下因感情糾紛毆打他人，對方不滿找來綽號「豪哥」的尹姓男子出頭，「皓皓」涉嫌持球棒、高爾夫球桿等器械，將尹男等4人打成1死3重傷，吳振瑀查緝表現獲反黑肅槍類優等。

魏妤庭巾幗不讓鬚眉，抽絲剝繭，破獲富二代詐團一條龍式行詐、洗錢，不僅逮捕金主兼控盤首腦張耀元等富二代及集團成員，更查出主嫌為充實詐團功力與後盾，還找來退休法官兒子、前高市律師公會副秘書長陳逸軒當軍師，協助他們隱暱詐騙所得，魏妤庭徹底瓦解該組織綿密的詐團，獲選今年「國家警光獎」打擊詐欺類優等奬。

女偵查佐林家伃偵辦蒙古籍銀龍號雜貨輪，突破瓶頸鎖定藏毒密窩，成功破獲貨輪走私600多公斤毒品，起獲黑市價格9億元的K他命，船長和輪機長均被因違反毒品危害防制條例等罪落網法辦，林家伃為偵破運送毒案的首功人員，榮獲「國家警光獎」查緝毒品類優等，4人接受警政署長頒獎肯定。

高市刑大榮獲「國家警光獎」團體組綜合評量類第1名，內政部長劉世芳頒獎給刑大大隊長鄢志豪（右）。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法