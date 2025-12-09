為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中國男來台當車手瘋狂領錢 犯47案下場曝光

    2025/12/09 13:20 記者顏宏駿／彰化報導
    來自中國的黃男來台當提款車手，犯下47案，被判重刑。（示意圖）

    來自中國的黃男，原本在台灣的火鍋店上班，去年9月加入詐團擔任領款車手、面交車手，1個月分別台中、彰化、高雄犯下47案，最多一次提領180萬，經南投、台中、彰化地院審理，分別判處2年11月、1年10月、判刑2年。

    來自中國的黃男供稱，他原本在火鍋店上班，為了多賺點錢，下班還跑去開計程車，在跑車時結識同業張男，張男得知他欠了一屁股債，目前還努力賺錢還債，便慫恿他擔任提款車手「賺快錢」，一次任務就能賺1000元。

    黃男去年10月20日至23日連跑台中、高雄，在31處ATM提款150萬，交給收水手。29日又到台中市9處ATM及銀行，提領206萬；11月17日又到彰化市連衝7處ATM提款20萬8千元。因多人受害報案，警方透過監視器過濾，鎖定來自中國的黃男犯案，循線將他逮捕。

    黃男向警方供稱，集團會把提款卡放在香菸盒內，再置放在公園或超商公廁某處，他取拿後迅速提款，再交給收水手，每次任務酬勞為1000元。

    黃男全台犯案，造成40人受害，金額從180萬至2萬元不等。南投地院以他犯下31罪，判刑2年11月；台中地院以他犯9罪，判1年10月；彰化地院以他犯7罪，判刑2年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

