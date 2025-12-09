西門町搶案！無業男佯裝向身障者買刮刮樂 趁機搶46張後跑了

郭嫌犯案後騎腳踏車逃逸，被熱心民眾攔下。（記者王冠仁翻攝）

57歲郭姓男子平時無業、遊手好閒，但近來因為缺錢花用，他居然將歪腦筋動到在路邊販賣刮刮樂的身障者身上。他在今天凌晨時刻跑到台北市西門町，發現路邊有一名身障者在販售刮刮樂，他假裝上前要購買，卻趁機搶走46張刮刮樂後還騎乘腳踏車落跑。幸虧被害人大聲呼救，附近有見義勇為的民眾幫忙追攔，警方也火速趕到將他上銬逮捕。

北市警萬華分局西門町派出所在今天凌晨0時許接獲報案，民眾聲稱在峨嵋街 上發生搶案，有人搶走攤販販售的刮刮樂。警方火速派員到場，隨即將被民眾壓制的郭姓男子上銬逮捕。

警方調查，郭姓男子平時遊手好閒，近來因為缺錢花用，他發現路上有不少販售刮刮卡的攤販，都是行動不便的身障者。他在今天凌晨0時許，在西門町徒步區溜搭，待路上遊客變少後，經過峨嵋街時鎖定一名賣刮刮樂的沈姓身障者；他假裝上前要購買，卻趁沈不注意時，一把抓走其攤位上多張刮刮樂落跑。

郭男得手後，跑向一旁放置的腳踏車企圖騎車逃離現場，但沈大聲呼救，路旁的民眾聽聞，見義勇為，追上前攔下郭南，將郭壓制在地並報警。

警方說，郭總共搶走46張百元刮刮樂，事後已經發還給沈，警方最後將郭依搶奪罪嫌送辦。

警方查扣郭搶來的刮刮樂。（記者王冠仁翻攝）

