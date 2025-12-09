為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    西門町搶案！無業男佯裝向身障者買刮刮樂 趁機搶46張後跑了

    2025/12/09 12:57 記者王冠仁／台北報導
    郭嫌犯案後騎腳踏車逃逸，被熱心民眾攔下。（記者王冠仁翻攝）

    郭嫌犯案後騎腳踏車逃逸，被熱心民眾攔下。（記者王冠仁翻攝）

    57歲郭姓男子平時無業、遊手好閒，但近來因為缺錢花用，他居然將歪腦筋動到在路邊販賣刮刮樂的身障者身上。他在今天凌晨時刻跑到台北市西門町，發現路邊有一名身障者在販售刮刮樂，他假裝上前要購買，卻趁機搶走46張刮刮樂後還騎乘腳踏車落跑。幸虧被害人大聲呼救，附近有見義勇為的民眾幫忙追攔，警方也火速趕到將他上銬逮捕。

    北市警萬華分局西門町派出所在今天凌晨0時許接獲報案，民眾聲稱在峨嵋街 上發生搶案，有人搶走攤販販售的刮刮樂。警方火速派員到場，隨即將被民眾壓制的郭姓男子上銬逮捕。

    警方調查，郭姓男子平時遊手好閒，近來因為缺錢花用，他發現路上有不少販售刮刮卡的攤販，都是行動不便的身障者。他在今天凌晨0時許，在西門町徒步區溜搭，待路上遊客變少後，經過峨嵋街時鎖定一名賣刮刮樂的沈姓身障者；他假裝上前要購買，卻趁沈不注意時，一把抓走其攤位上多張刮刮樂落跑。

    郭男得手後，跑向一旁放置的腳踏車企圖騎車逃離現場，但沈大聲呼救，路旁的民眾聽聞，見義勇為，追上前攔下郭南，將郭壓制在地並報警。

    警方說，郭總共搶走46張百元刮刮樂，事後已經發還給沈，警方最後將郭依搶奪罪嫌送辦。

    警方查扣郭搶來的刮刮樂。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣郭搶來的刮刮樂。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播