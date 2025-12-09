為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「請老闆娘幫忙剪頭 沒說要付錢！」基隆男剪「霸王頭」 見警仍耍賴

    2025/12/09 12:56 記者吳昇儒／基隆報導
    警方到場時男子還辯稱自己有跟老闆娘說，請她幫忙剪個頭。（民眾提供）

    基隆市警二分局昨日下午1時許，接獲一家理髮店報案指出有名男子剪完頭髮之後，居然不願意付錢。警方到場後，男子更是無賴的表示，有請老闆娘幫忙剪個頭，沒說要付錢，態度惡劣。最終，老闆娘無奈地向警方表示，不想為了150元還得上法院，決定不對男子提告。

    警方初步調查，男子走進位於正義路上某家老牌理髮廳，跟老闆娘說「可以幫我剪個頭嗎？」老闆娘答應後，就幫他理完頭髮。男子徑直走出大門，被老闆娘攔下，要他付錢。

    沒想到，該名男子開始耍賴，辯稱是請老闆娘幫忙剪頭髮，而老闆娘也同意，那幹嘛要付錢。老闆娘無奈之餘，只好報警處理，並表示開了40年的店卻遇上無賴。

    警方抵達時，男子搬出無賴說詞，而老闆娘則在旁說，他沒有錢也沒有先講；沒想到男子還嗆「那我現在講可以嗎？」嘻皮笑臉。

    老闆娘則向警方表示，為了 150元理髮費跑法院，耗費時間不如好好賺錢，不願對無賴男提告，但希望透過媒體讓大家知道男子的無賴行為。

    警方到場後，無賴男才稱身上沒錢。（民眾提供）

