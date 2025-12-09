為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    涉嫌流竄桃園地區販毒 警收網逮2藥頭

    2025/12/09 12:51 記者鄭淑婷／桃園報導
    專案小組趁徐男在中壢區中華路停等紅燈時包圍逮人，徐男一度企圖催油門逃逸。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局武陵派出所掌握50歲徐姓男子及28歲陳姓男子涉嫌在桃園地區流動販賣毒品，警方監控蒐證後於昨（8）日晚間收網，分別在中壢區及八德區逮到兩人，並查獲毒品依托咪酯等證物，訊後移送桃園地檢署偵辦。

    武陵所所長簡國峻於查緝毒品案件時，掌握徐男及陳男涉嫌販毒情資，立即向分局陳報並與偵查隊組成聯合專案小組，分別監控2人蒐證，昨日兵分兩路持地檢署及法院核發的拘票與搜索票查緝。

    警方表示，便衣員警於上午9點多趁徐男與友人共乘機車在中壢區中華路停等紅燈時，將其包圍並出示身分，徐男假意配合要停到路旁，卻催油門想逃逸，被員警一把拉下車制伏，隨即在其住處查獲毒品依托咪酯，上午11點45分，專案人員另在八德區介壽路二段發現陳男徒步行走，立即尾隨並通報警力支援將他攔下盤查，依法拘提到案。

    桃園警分局表示，今年至今已查獲毒品案件1445件、移送法辦1730人，將持續掃蕩查緝毒品，以維護民眾安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    專案小組在八德區介壽路二段攔下徒步中的陳男。（記者鄭淑婷翻攝）

