為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒品前科男疑被跟監失控砍鄰 阿伯躲開致命一刀餘悸猶存

    2025/12/09 12:08 記者李文德／雲林報導
    王姓男子犯案前已在陳男家門口坐著等候。（圖由民眾提供）

    王姓男子犯案前已在陳男家門口坐著等候。（圖由民眾提供）

    雲林縣虎尾鎮昨（9）日傳出砍人案，精神恍惚的王姓男子，懷疑斜對面鄰居陳男監控跟蹤，趁他開小貨車到家後，打開車門拉他下車，並持菜刀朝頭部揮砍，造成陳男撕裂傷。警方趕往現場將王男逮捕，檢方訊後依殺人未遂向雲林地方法院聲押獲准。

    根據民眾的監視器畫面，8日11點許，43歲王男拿了一張椅子坐在63歲陳男家門口等候，陳男開著藍色小貨車到家時，王男見狀立即朝駕駛座走去，甚至打開車門，將陳男拉下車。

    陳男回憶，不知為何王男趁他車還沒停好，就拉他下車，甚至用手臂勒住脖子，更揚言「要讓你死！」等威脅用語，仔細一看另外一隻手還拿著菜刀揮舞，正作勢朝他脖子砍去，幸好反應迅速趕緊躲避，揮掉菜刀，僅造成頭部5公分撕裂傷，送醫後縫了5針，但當時若沒及時閃避，自己一條生命恐怕會不見。

    地方鄰居表示，王姓男子獨居，曾有強制就醫紀錄是地方頭痛人物，有多項毒品前科，時常進出監所，上週甫出獄後，其實警方時常到附近一帶巡邏關心，但無奈王姓男子精神恍惚，時常叫囂，陳男並無與他來往，地方看到他都會提心吊膽。

    陳男表示，王男去年曾經作勢攻擊家人，想不通為何這次會持刀攻擊他，甚至他的家人也不敢和他居住，早就搬離開，曾向多個單位反映王男情況，卻不見改善，已讓鄰居們人心惶惶。

    雲林地檢署表示，經檢察官黃眹瑋檢察官訊問，依涉犯殺人未遂、強制、恐嚇等罪，且所犯為5年以上有期徒刑，認為王男有逃亡可能，及反覆實施殺人及恐嚇犯行之虞，向雲林地院聲請羈押獲准。此外，王嫌所涉殺人犯行，將由國民法官專組團隊協同偵辦，至於王其有無精神疾病，後續將一併調查。

    精神恍惚的王男將陳男硬拉下車並持刀揮砍，所幸陳男即時閃避，僅造成頭部撕裂傷。（民眾提供）

    精神恍惚的王男將陳男硬拉下車並持刀揮砍，所幸陳男即時閃避，僅造成頭部撕裂傷。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播