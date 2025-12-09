為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    阻詐好難！彰警勸勿匯1000萬「投資房產」 被嫌管太多

    2025/12/09 11:48 記者張聰秋／彰化報導
    警方費了很大心力，勸阻民眾這是假房地產投資案，民眾仍半信半疑，覺得「管太多」。（警方提供）

    警方費了很大心力，勸阻民眾這是假房地產投資案，民眾仍半信半疑，覺得「管太多」。（警方提供）

    阻詐還真的沒那麼容易！彰化市1名女子昨（8日）天跟其先生一起到彰化市區一家銀行，打算匯款1000萬元，表明錢要匯給「爸爸的朋友介紹投資的房地產款項」，行員察覺異狀立即通報轄區警方，警方發現對方所有交易全憑口頭約定，無法提供「爸爸朋友」的完整身分資料，也沒看到任何投資契約或文件，認定是假房地產投資的詐騙案件，最後員警好話說盡，對方仍覺得「管太多」但又無法匯款，在僵持不下時，警方最後只好請離，未讓匯款完成。

    據了解，該名女子與其家人對警方的勸阻感到不耐煩，認為警察管太多，也不願提供雙方LINE對話，不過，警方以專業與處理詐騙經驗，認定這是一樁老梗的假房地產投資詐騙案件，不肖之徒用盡方法讓民眾認定是穩賺不賠的投資，民眾信以為真，而在行員和2名員警不厭其煩再三勸說下，希望讓這名女子與其家人信心能夠動搖，沒想到僵持許久，女子仍不相信是詐騙。最終，在警方堅定請離下，她們才打消匯款念頭，保住千萬元積蓄。

    由於這家人住在台中，警方事後致電關心，還是讓對方覺得「管太多」、擾民。彰化警方避免民眾受騙，第一時間已通報縣內金融機構與警察單位注意此案件，以防民眾再到其他家銀行匯款。

    彰化警分局呼籲民眾在進行高額投資時，一定要詳細核實對象身分、仔細審閱契約內容，如遇可疑投資邀約，請立即撥打165反詐騙專線或就近向派出所求證，以免成為詐騙的受害者。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    彰化警方到銀行櫃檯前跟打算匯款1000萬元做房地產投資的民眾溝通，勸阻這是詐騙。（彰化警方提供）

    彰化警方到銀行櫃檯前跟打算匯款1000萬元做房地產投資的民眾溝通，勸阻這是詐騙。（彰化警方提供）

    圖
    圖
