萬華艋舺青山宮遶境今登場 北市警擴大臨檢維護治安

被視為台北市萬華區年度地方盛事的青山宮遶境活動，今天正式展開，活動為期3天。由於此次適逢建宮170週年慶典，預計將吸引至少萬名信眾參與，為避免發生聚眾滋事鬥毆事件，萬華警分局昨夜特別結合擴大臨檢，針對各大迎駕紅壇周邊道路執行路檢，以確保轄內治安秩序穩定並建立優質傳統廟會文化。

萬華分局表示，大型廟會陣頭遶境活動，因人潮眾多常容易發生推擠拉扯，衍生聚眾滋事鬥毆事件，且因應組織犯罪條例新修正，針對本次青山宮遶境活動，已報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮。

另警方為了讓遶境盛事圓滿成功，已在活動前超前部署，向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導，不得有標示任何幫派或幫派公司之名稱，不得明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，如有違反相關法律規定，警方即依法偵辦查處。

萬華分局強調，組織犯罪條例規定「以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散，最重可處3年徒刑，併科300萬罰金」。為建立宮廟文化正面形象，警方將採取最高規格維安工作，違者將依法蒐證嚴辦。

