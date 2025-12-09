獨家》三峽大峽谷環保蟑螂案 插角里長劉添財、2業者收押

本報續追新北市三峽插角里一塊農地遭傾倒大量廢瀝青，宛如美濃大峽谷案，檢警發動搜索，認定插角里長劉添財涉及環保蟑螂，將他與2名業者都裁定收押；圖為傾倒業者緊急清運，覆蓋草桿掩飾。（記者吳仁捷攝）

本報上週一連2天續追新北市三峽插角里一塊2千坪農地遭傾倒大量廢瀝青，宛如美濃大峽谷翻版，新北檢警接獲情資，蒐證確認三峽區插角里長劉添財就是轉介清倒廢瀝青的環保蟑螂，新北檢指揮三峽警分局，發動搜索劉添財插角山區住家、插角里辦公室及2名業者，依廢清法及國土法等罪嫌送辦，認為情節重大，將插角里長劉添財、2名業者裁定收押，續追劉添財其餘轉介傾倒，污染山林犯行。

新北市三峽2千坪農地遭傾倒大量廢瀝青，居民檢舉環保蟑螂介入一案，檢警月初通知營造公司朱姓負責人到案，朱女供稱，因合法瀝青堆置場無法進場，透過插角里長劉添財轉介該處暫置，不知道堆置該農地違法，欣然受罰、移除。

當時里民加碼爆料，距離工地較近的東眼橋下，就有1處堆置場，質疑環保蟑螂轉介不知情業者，到6公里外的偏僻農地棄置，捨近求遠，即使目前沒有對價關係，事後也具有不法犯意，呼籲檢警務必揪出藏鏡人。

檢警當時偵訊營造商及下包，得知外地來的營造商施作農地刨除工程，卻將300立方公尺的廢瀝青傾倒到山溝邊，包商供出是里長轉介，工地主任也供出，當時感覺有異，加上山路崎嶇，不願傾倒，里長劉添財還施壓，業者只好配合。

位於新北市三峽區插角山區的內插角小段一大塊農地，驚傳遭人傾倒300立方公尺的大量廢瀝青，地方里民指控是在同里施作暗鞍路工程的某營造公司所為，新北市農業局認定破壞農地嚴重，依違反水土保持計畫重罰業者30萬元，要求限期移除；營造公司從上月28日晚間起，持續清運到上月30日凌晨才移除，並覆蓋稻草；農業局表示，初步監督營造商完成清運，但部分坑洞、表土仍殘留廢瀝青，將再實勘、採樣，要求業者完全清運，環保局介入後，依廢清法接手重罰，將業者犯行移送檢警偵辦。

記者致電插角里里長劉添財手機，轉接語音，無人接聽，里民也證實里內許多活動停擺；記者致電三峽區公所，表示將派代理里幹事接任，推動里務推動。

據了解，營造公司負責人朱女到案，供稱是當地里長劉添財轉介，原以為是提供合法場地暫置，對於里長介紹違法場所，導致受罰、列入廠商黑名單，也感無奈；檢警掌握環保蟑螂情資，與營造商供詞方向接近，涉案嫌犯範圍縮小，仍待通知里長劉添財、地主到案，釐清何人轉介、意圖從中牟利；知情人士說，在污染源農路附近的東眼橋下，早年曾因工程暫置營建廢棄物，質疑環保蟑螂轉介到更深山處，意圖不軌，當時就希望檢警深入追查不法，替居民守護山林。

針對此起三峽農地遭污染案，不少老家在插角里的居民都相當氣憤，認為環保蟑螂轉介重污染的廢瀝青污染山林，直斥是「垃圾人」，如今樂見檢警、農業局、環保局加強查緝，保護美好家園。

本報續追新北市三峽插角里一塊農地遭傾倒大量廢瀝青，宛如美濃大峽谷案，檢警發動搜索，認定插角里長劉添財涉及環保蟑螂，將他與2名業者都裁定收押。（記者吳仁捷攝）

