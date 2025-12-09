為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    看準老公寓門禁鬆散 他尾隨住戶潛入住家行竊

    2025/12/09 11:16 記者王冠仁／台北報導
    警方逮捕林嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕林嫌。（記者王冠仁翻攝）

    林姓男子缺錢花用，他看準雙北地區有大量老公寓且門禁鬆散，於是從新北市板橋區住處，跑到台北市北投區1處公寓，趁著住戶打開公寓1樓大門時潛入該處的頂樓加蓋住家行竊，偷走住戶的珠寶首飾與電玩設備。不過，幸虧住戶有裝設監視器鏡頭，他犯案過程全被拍下，警方也循線逮到他。

    警方調查，43歲林姓男子在本月初從新北住處，跑到台北市北投區1處公寓住家附近徘徊，他發現該處公寓門禁鬆散、管理薄弱，於是尾隨住處潛入公寓，再前往公寓頂樓加蓋處破壞門鎖後大肆搜刮，偷走住戶的珠寶首飾與電玩設備，財損將近10萬元。

    被害住戶返家後發現遭竊，氣得報警，同時住戶有在屋內裝設監視器鏡頭，也清楚拍下竊賊行竊過程，住戶也將影像提供給警方。

    警方根據行竊影像，同時調閱竊賊來向與去向動線的沿途監視器畫面，循線鎖定竊賊就是林男，隨即前往其住處逮人。

    據悉，林男見警方上門，百口莫辯，他交出偷來的電玩設備，但卻不願交代高價的珠寶首飾下落。

    警方最後將林依竊盜罪嫌送辦，同時也進一步追查贓物流向。

    警方查扣林嫌偷來的電玩設備。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣林嫌偷來的電玩設備。（記者王冠仁翻攝）

