    從綁手到肛門灌水！ 幼童遭施「8大酷刑」虐死 生父確定關18年

    2025/12/09 11:12 記者劉詠韻／台北報導
    陳男在謝女外出工作時，重擊男童腹部導致肝臟受損、胃破裂，胃內500c.c.內容物流入腹腔，引發腹膜炎與敗血性休克，當晚送醫仍不治。（資料照）

    台南市2歲謝姓男童去年7月自安置機構返家後，3個月內遭生父陳姓男子多次虐待，最終因重擊腹部引發肝臟受損、胃破裂，造成腹膜炎與敗血性休克身亡。國民法庭一審依故意對兒童傷害致死罪判處陳男18年徒刑；案經上訴後，最高法院今駁回，全案確定。

    判決指出，44歲謝姓女子從事建築工，與33歲無業的陳男交往，兩人同居並育有一子一女，其中謝姓男童曾被安置，去年7月才回到父母身邊。

    陳男與謝女嫌男童「不易管教」，自返家後即長期施以暴力。判決書羅列八大暴行，包括用綿繩綑綁雙手、將蓮蓬頭水管插入肛門灌水至少兩次、捏生殖器、抓住領口將其懸於11樓窗外威脅丟下、以冷水沖淋4至5次、手掌擊打後腦勺3至4次、以橡皮筋彈射身體3至4次，以及熱熔膠條打手腳3至4次。

    去年10月，社工前往訪視遭到拒絕，約定下次訪視的前夕即發生憾事。陳男在謝女外出工作時，重擊男童腹部導致肝臟受損、胃破裂，胃內500c.c.內容物流入腹腔，引發腹膜炎與敗血性休克，當晚察覺異樣後送醫仍不治。

    台南地檢署除起訴陳男，亦認定謝女放任陳男反覆施暴，依家暴妨害幼童發育罪起訴。台南地方法院審理認為，謝女本可阻止卻坐視不救，甚至曾參與綑綁與掌摑，審酌社工意見等事證後，判處2年徒刑。

    至於生父陳男，國民法官庭一審依故意致兒童傷害致死罪判處18年徒刑，案經上訴後，最高法院仍認為原審量刑適當、無違法，今駁回上訴，全案確定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

