超狂休旅車！國1中壢路段走錯車道竟在國道急停 數秒後變換車道

圖中休旅車國道驟停切車道引爆網友怒火，警方呼籲國道違規驟停恐挨最高3萬6000元罰鍰。（圖取材臉書粉專「爆料公社」）

有民眾於社群網站貼文，於12月4日晚上6點47分左右，行經國道1號五楊高架北向59公里中壢轉接道路段，1輛休旅車疑似因為走錯車道，竟然直接停在車道，數秒後才向左變換車道，全程遭後方民眾行車影像錄到，並將畫面上傳社群網站，點名駕駛嚴重違規了。

事經國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊檢視影片內容，該休旅車的行為恐影響其他駕駛人行車安全，將視個案調查，如違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，扣該汽車牌照6個月。

該網友將影片PO到網路「爆料公社」表示，4日晚間6點許，當時這輛休旅車走錯車道，竟直接在路中央停車，當時網友以為是車輛故障，結果居然只是走錯路硬切車道，當下傻眼到不行，造成後方一整排車輛急煞、差點就撞上來，這種行為真的超危險，該網友當場開駡三字經。

其他網友看到這段影片紛紛留言表示：「錯過就往前開，還在那邊停車，2025年了交通垃圾卻越來越多」、「應該禁止北七上國道」、「檢舉驟停，假日一堆寶」、「三寶日常，想停就停，想切就切」、「超扯！超扯！」、「這駕駛一年開不到1桶油吧？」、「台灣駕照真好考！」、「駕駛87歲了嗎？」。

警方呼籲駕駛人行車應遵守標誌、標線、號誌規定行車，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，如果錯過交流道，應至下個交流道，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

