總統大選前招待33人赴中旅遊 基隆考岡里長二審無罪

基隆里長吳石金在總統大選前邀里長、里民等33人赴中接受旅遊招待，中方趁機宣稱「國民黨是自己兄弟」，欲影響投票結果，一審判吳無罪，高院今仍判他無罪，可上訴。（記者楊國文攝）

基隆市考岡里長吳石金被控2024年正、副總統大選前，邀12名里長及親友共33人赴中國旅遊，接受中國山東省煙台市台辦的招待，並於行程中透過餐會遊說里長、里民等人支持某特定總統候選人，並舉辦餐會，邀請競選立委的林沛祥到場拜票，被檢方依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪起訴，基隆地院認定罪證不足，判吳石金無罪。全案上訴，高等法院今判決上訴駁回，仍判無罪，吳聆判後向合議庭鞠躬稱「謝謝庭長、法官」；可上訴。

高院指出，由於吳在一、二審均判無罪，此案適用速審法第8條「限縮上訴」規定，即檢方在「判決適用法令牴觸憲法」、「判決違背判例」、「判決違背司法院解釋」等3種情形，才可上訴三審，法界指出，依司法實務，檢方提起上訴可能性極低，幾乎是無罪定讞。吳聆判後受訪表示，牽涉此案「很倒楣」，他是清白的。

請繼續往下閱讀...

檢方起訴指出，基隆市信義區考岡里長吳石金當選後，與中國山東省煙台市台辦人員建立長期互動關係。在總統、副總統大選前夕，邀集基隆市信義區12名里長與親友共33人，於前年11月21日至26日赴中國山東參加由中共政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜旅遊團。

檢方調查，參加赴中旅遊者只需繳交5500元，抵達中國後，每名團員還會收到人民幣1100元（約新台幣4950元），全程不僅入住高級飯店，交通、旅遊與食宿等費用均由中國山東煙台市台辦支付，形同全程免費。

旅遊用餐期間，煙台市台辦主任、副主任、科長及山東省青島市台辦副主任等人均到場，向里長等人發表「某黨是自己兄弟」、「不要支持某黨和主張祖國分裂的政黨」等言論，此外，吳石金以「替兒子慶生」名義設宴4桌，宴請9名里長及里民共30多人，不知情的立委參選人林沛祥聞訊，到場拜票；檢方依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪起訴吳石金。

吳石金否認觸犯反滲透法、賄選等犯行，指他雖然召集里長、里民赴山東旅遊接受招待，但未取得任何利益。至於餐會設宴，與立委選舉無關。

基隆地院審理認為，中方官員到場向招受招待的里長、里民發表「兩岸一家親」、「支持九二共識」、「國民黨是自己兄弟、是我們自己的」、「要支持自己人」等言論，並非出自吳石金之口。

此外，赴中旅遊的里長、里民亦稱，吳石金在出發前叮囑旅遊期間不談論政治、與選舉無關，且旅遊過程中、結束後，吳也未對團員提及總統、立委選舉相關之事，認定吳石金的罪證不足，判他無罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法