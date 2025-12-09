為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台北內湖公寓深夜竄火煙 3住戶不適送醫疏散33人

    2025/12/09 09:47 記者陸運鋒／台北報導
    台北市內湖區民權東路六段一處公寓昨深夜發生火警，造成3人身體不適送醫。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市內湖區民權東路六段一處公寓昨深夜發生火警，造成3人身體不適送醫。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市內湖區民權東路6段一棟公寓昨天深夜11時許發生火警，消防局獲報後出動大批警消趕赴救援，抵達時，發現4樓竄出火舌及濃煙，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於10多分鐘撲滅，並將起火戶2名男子及另戶1名女子送醫治療，幸無生命危險，另疏散33人，火警原因仍有待調查。

    警消表示，昨天深夜11時27分許獲報，北市內湖民權東路6段90巷25弄公寓發生火警，隨即派遣各式消防車25輛、救護車3輛及消防人員70人到場，發現火勢從4樓陽台竄出，人員隨即佈水線上樓進入射水灌救，火勢於深夜11時42分許撲滅。

    警消指出，由於起火戶85歲及51歲的張姓男子，感到身體不適，隨即送往三軍總醫院治療，而隔壁5樓66歲羅姓女鄰居，亦感到有腹部疼痛送醫，所幸均沒有生命危險，

    警消說，現場一共疏散33名住戶，起火戶燒損傢俱及雜物，面積約11平方公尺，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步待查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播