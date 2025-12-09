為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    家族公司股東寶座送二婚妻 老董生前贈與判無效

    2025/12/09 10:41 記者王捷／台南報導
    廖姓董事生前將家族公司出資全贈給莊女，導致兒子不滿提告。台南高分院認未經其他股東同意，依公司法與章程判贈與移轉無效。（資料照）

    廖姓董事生前將家族公司出資全贈給莊女，導致兒子不滿提告。台南高分院認未經其他股東同意，依公司法與章程判贈與移轉無效。（資料照）

    高等法院台南分院審一件家族企業產案，認定已故廖姓董事生前把名下3家家族公司出資全數移轉給莊姓再婚配偶，未經其他股東同意、不符合公司章程，法官確認贈與未經過其他股東同意無效，駁回莊婦上訴。

    廖董的兒子主張，3家有限公司由外祖父與母親出資設立，屬家族事業，父親身兼3家公司唯一董事，也是他與3名手足的父親，莊則為再婚配偶，原本出資分散在父親與4名子女名下。

    廖男兒子指出，父親在2022年因病住院，同年12月13日卻簽署贈與契約，將名下3家公司全部出資贈與莊婦，並即辦理讓與登記；2023年2月，公司依新股東名冊發放現金股利，資金流向莊與廖的帳戶，壓縮其他繼承人與股東可分得的財產，因此提起確認贈與與讓與無效之訴。

    莊婦一方則辯稱，廖男在2022年6月28日預立代筆遺囑，明載3家公司出資由莊婦單獨繼承，即使贈與與讓與被判無效，股權仍會透過遺囑歸於她，並提出醫院診斷證明，稱他當時意識清楚。

    合議庭指出，廖男的兒子身兼股東與繼承人，加上代筆遺囑效力另案爭訟，這次的確認訴訟可以實際解決當事人現在遇到的權利不安問題。

    依公司法與章程，高分院認為董事或股東移轉出資，須取得其他股東過半數或全體同意，本案其他黃姓股東並未同意廖出資給莊，因此認定該次贈與違反公司法第111條與章程規定，屬無效行為，駁回上訴，維持一審結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播