網購「烏魚子」收到「番薯乾」！ 業者：使用小紅書、抖音行詐氾濫

「台南林良水產」的影片被盜。（記者顏宏駿攝）

日前台南傳出有民眾在網路買烏魚子，結果寄來「番薯乾」，至今仍有民眾受騙上當！受害的網購業者指稱，這些都是來自中國的「詐騙集團」，專門偷盜台灣網路流量大的店家行銷影片，再把客人引導到自己LINE購買「假貨」，其實「詐騙最氾濫的就是小紅書、抖音」。這些來自中國無良店家盜用台灣店家的影片，再詐騙台灣人，手法真是「下三濫」。

彰化一名謝姓民眾日前滑「小紅書」，看到店家「烏魚子」影片廣告，心動購買，從留言點擊到對方的LINE官網，花1290元下訂烏魚子，結果一個禮拜後寄來12條「番薯乾」。

他回頭去找店家官網，對方已讀不回，但上面店家資訊寫著「台南林良水產」，結果林良水產也是受害者，因為詐團是盜用他們的影片做廣告，又把他們的店家資訊貼在留言，消費者以為是「台灣貨」，其實點擊連結是進入詐團的LINE官網。

中國詐團「盜用」本土商家影片 連結詐騙網址

林良水產說，他們已經報案，這些詐團都來自中國，利用抖音、小紅書做案，只要看到流量高的廣告，就會「盜用」，然後自己再用盜來的影片PO上抖音、小紅書，留言上面的資訊都是台灣正牌店家的聯絡方式，但連結卻是用來詐騙的LINE店家官網。

專詐台灣人 本土商家︰我們也是受害者

林良水產表示，現在小紅書、抖音充斥這種來自對岸的「無良店家」，專詐台灣人，消費者受騙都來找台灣店家，「我們也是受害者」，更有受騙的買家指控他們跟詐團行騙，「我們生意做的好好，為什麼要用騙的」。他們說，已經有20多名消費者告知被騙。

林良水產提醒消費者，並不是只有水產、漁貨會發生這種情況，對岸的詐騙業者也會盜用衣服、日用品、電器等物件，消費者千萬要小心，不要被騙上當。

警方則表示，臉書、抖音、或最近被禁的小紅書都是「交友平台」，買賣東西沒保障，面交是最保險，而目前台灣各大網購平台，都有退貨機制。

消費者在抖音、小紅書買烏魚子，寄來番薯乾。（民眾提供）

番薯乾的外包裝都是簡字，上面顯示在福建省連城縣代理製造。（民眾提供）

