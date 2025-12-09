男子違規停車被攔查 怕酒駕露餡一路逃竄撞警車落網

酒後上路男子違停遭警攔查，四處逃竄撞警車被逮。（資料照）

林姓男子於今年7月間深夜先在一間卡拉OK店歡唱並且暢飲啤酒助興，已經喝醉仍開車上路，因違規停車被巡邏員警發現前往攔查，林男唯恐酒駕被查獲，竟一踩油門開車逃逸，林男最後在公館鄉一處路口撞上圍堵的警車被逼停。苗栗地院法官近期審理後，依妨害公眾往來安全罪、不能安全駕駛動力交通工具罪判處林男有期徒刑，應執行有期徒刑7個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

林男於案發前在卡拉OK店歡唱並且暢飲啤酒，林男高歌、痛飲後開車離開卡拉OK店，但卻在公館鄉一處公園旁違規停車引起巡邏員警注意，林男為避免酒後開車被警方查獲，開車逃逸，林男於逃逸過程中跨越分向限制線、逆向行駛、於閃光紅燈路口未停車再開、於無號誌路口未減速慢行、於標繪「停」字路口未停車再開、轉彎未顯示方向燈、於閃光黃燈路口未減速慢行。

警方見林男逃逸呼動警網攔截，於當日凌晨2點多在公館鄉忠孝路與富東街口以巡邏車將其林男攔停，林男因此撞上巡邏車，林被逮後，吐氣所含酒精濃度高達每公升0.94毫克。

法官審理時，念及林男犯後坦承犯行，犯後態度尚佳，故依法判處有期徒刑，可易科罰金。

