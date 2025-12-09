為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東地檢署招考5名檢察官助理 起薪最高逾5萬元

    2025/12/09 09:01 記者葉永騫／屏東報導
    屏東地檢署招考5名檢察官助理。（記者葉永騫攝）

    屏東地檢署招考5名檢察官助理。（記者葉永騫攝）

    為貫徹法務部推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」之政策方向，強化查緝能量與徹底懲詐，屏東地檢署公告招考115年約用檢察官助理，藉由專業人力之挹注，提升溯源打擊、跨境聯防與追贓返還等執行成效。

    屏東地檢署自112年起，已陸續進用10名約用檢察官助理，協助檢察官處理偵查、公訴、執行案件之事實與法律上爭點分析、事證彙整、卷證分析與資料建置比對等工作，對於案件偵辦的效率，助益良多。

    在待遇方面，本署檢察官助理薪資比照全國軍公教員工待遇調整時之最高標準核給，採月薪制，自360薪點起敘（約46000~50000元），且得按年採計提敘薪，具有高等考試或相當資格者，自376薪點起敘（約50760元）；另具律師執業資格者，其擔任檢察官助理期間，得計入律師執業年資。由於檢察官助理之業務內容具高度專業與社會公益價值，且工作環境相對穩定，專業人員之留任意願普遍良好，因而促進了懲詐團隊之整體戰力。

    屏東地檢本署這次招考暫訂錄取5名，備取若干名，報名截止日為114年12月24日（星期三）。資格需大學以上畢業，簡章及相關表件，請可到屏東地檢署官網 之「電子公布欄」下載。

