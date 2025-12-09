為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誤信投資app可大賺！新竹貴婦捧1500萬給車手

    2025/12/09 08:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    誤信投資app可大賺，新竹婦竟手捧1500萬現金給詐團車手。（資料照）

    誤信投資app可大賺，新竹婦竟手捧1500萬現金給詐團車手。（資料照）

    新竹蕭姓女子誤信投資app，以為拿出現金就可迅速累積財富，連續6次手捧數百萬元，面交6名不同詐騙集團車手，總計被騙1500萬元，新竹地院依三人以上共同詐欺取財罪判處6名車手2年2月不等有期徒刑。

    法官調查，姚景彬、劉育麟、郭育嘉、林科廷、黃佑祥、葉奕齊各加入由真實身分不詳之人等三人以上成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任向被害人面交收取詐欺款項之「車手」。

    詐欺集團先於112年11至12月間，以通訊軟體LINE暱稱帳號，向蕭女佯稱可下載「俊貿國際」APP投資獲利云云，致蕭女陷於錯誤，而連續6次手捧現金面交給車手，其中一次金額最多的是470萬元，還有兩次是300萬元，6次都是不同的車手現身取款，總計蕭女被騙走1500萬元。

    6名車手領得款項後，再依指示轉交與詐欺集團不詳成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得去向。嗣因蕭女發覺遭詐後報警處理。

    法官審酌被告6人不思循正當管道賺取報酬，竟依本案詐欺集團成員指示從事面交車手工作，負責持偽造私文書及證件向被害人收取詐欺贓款，而與本案詐欺集團成員共同詐欺，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為應予譴責。

    最後法官將姚景彬依犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年、劉育麟2年、郭育嘉2年2月、林科廷2年、黃佑祥2年2月、葉奕齊1年8月。

    圖
    圖
