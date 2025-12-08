為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    左營槍擊案緝凶鑑識主任上船採驗 風浪強甩落海頭破撕裂15公分

    2025/12/08 21:59 記者黃良傑／高雄報導
    高雄刑事鑑識中心主任謝金霖（中）上船採驗，風浪強甩落海頭破撕裂15公分，送醫急救復原又返回工作崗位繼續緝凶。（記者黃良傑攝）

    高雄刑事鑑識中心主任謝金霖（中）上船採驗，風浪強甩落海頭破撕裂15公分，送醫急救復原又返回工作崗位繼續緝凶。（記者黃良傑攝）

    高雄檢警追緝左營槍擊命案，曾鎖定槍殺羅天義的兇嫌楊云豪，一度追到琉球「金」字號漁船，迫於偵查不公開的壓力，警方原本欲提供懸賞獎金或透過媒體，警示接應者警方已掌握槍手，切勿協助主嫌偷渡，爭取緝凶的時間。

    但最後因「偵查不公開」影響，最後只能等到司法機關發佈通緝才能公布，但槍手趁審發通緝令空檔，以及精心策劃的近20個「斷點」，自東港華僑市場旁的漁港上船逃亡離台，據了解，先往菲律賓再轉至柬埔寨，向幕後金主覆命。

    一直等到9月25日該漁船返回琉球停靠，局長林炎田親率左營、刑大、鑑識等專案幹部登船蒐證、鑑識、查緝，刑事鑑識中心主任謝金霖上船採驗，因一陣風浪使漁船強碰，他被甩艉倒栽落海，頭部撞及船體失去意識浮沉海上。

    一旁鑑識中心人員發現，立刻跳入海裡救起謝主任，但謝滿臉是血且呈現昏迷，後腦勺傷口長達10餘公分，緊急送高雄榮總清創、縫合，及時在鬼門關前拉回，住院至9月28日出院，期間林局長每天到醫院探視。

    謝金霖表示，當時他落海頭部重創，失去知覺，醒來時已開完刀，他感謝同仁冒著生命危險，在第一時間跳入海裡將他救起。他今天也出席記者會說明案情，表示法醫相驗羅男身中12槍，頭、胸、背多處槍傷，有6槍貫穿、6槍未貫穿，槍手作案及逃逸路線軌跡，從其藏匿處採獲的毛髮，以及房、車握手及開關上，也採集到關鍵的生物跡證，突破案情鎖定楊嫌。

    局長林炎田談及因公重傷的鑑識主任謝金霖，以及偵辦此案曾積勞住院的刑大大隊長鄢志豪時，一度哽咽，他感謝專案小組及各分局支援的官警辛勞，並強調打擊犯罪的決心，不容任何罪犯挑戰。

