12/8 今彩539頭獎開3注！ 800萬獎落桃園、雲林、高雄

12月8日開獎的第114000296期今彩539頭獎開3注，第114000098期威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月8日開獎的第114000296期今彩539頭獎開3注，由桃園市龜山區龜山里光峯路27號1樓的「財庫投注站」、雲林縣斗六市四維里太平路42號1樓的「來穩發商行」和高雄市小港區孔鳳路598號1樓的「寶聚彩券行」開出；第114000098期威力彩頭獎則摃龜。

第114000098期威力彩中獎號碼為「第一區：05、14、15、20、32、37，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共203注中獎，每注可得4000元；陸獎共1271注中獎，每注可得800元；柒獎共2461注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4288注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7422注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3110注中獎，每注可得100元。

第114000296期今彩539中獎號碼為「05、23、27、28、31」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共292注中獎，每注可得2萬元；參獎共8604注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1156注中獎，每注可得50元。

第114000296期39樂合彩中獎號碼為「05、23、27、28、31」，四合共開出21注，每注可得21萬2500元；三合共400注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6115注中獎，每注可得1125元。

第114000296期3星彩中獎號碼為「128」，壹獎共555注中獎，每注可得5000元。

第114000296期4星彩中獎號碼為「2173」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

