    首頁 > 社會

    狂飲18罐啤酒！無照洗車工闖紅燈撞死醫大生肇逃 國民法庭審理

    2025/12/08 20:50 記者陳建志／台中報導
    23歲吳叡旻（中）今年3月飲酒後無照駕駛撞死陳姓醫大生，國民法庭今天進行審理。（資料照，民眾提供）

    23歲吳叡旻（中）今年3月飲酒後無照駕駛撞死陳姓醫大生，國民法庭今天進行審理。（資料照，民眾提供）

    台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華商旅車行經西屯區時，撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭今天起進行密集審理，庭中揭露吳男和友人唱歌狂歡時喝了18罐啤酒後開車上路，看到人已經來不及煞車，撞上男大生後一度下車查看，但因「害怕、嚇到」所以肇逃，並當庭向陳男父親表達和解意願。

    這起事故發生在今年3月8日凌晨，擔任洗車工的吳叡旻凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車外送的陳姓醫大生，事後並逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，台中地檢署聲押獲准。

    檢警偵查指出，吳男沒有考取駕照，並有3次無照駕駛被抓的紀錄，案發當天凌晨他與朋友到KTV飲酒高歌後，凌晨3點多，未經業主同意，從西屯區黎明路駕駛市價逾300萬元的豐田阿法豪華休旅車。

    吳男當時高速疾駛，於黎明路與凱旋路口時闖紅燈，撞飛外送打工的陳姓醫大生，強大撞擊力道導致機車嚴重變形，陳姓醫大生送醫不治，現場留下一大片血跡，吳男肇事後逃逸躲回住處，2個小時後才向警方投案；台中地檢署依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。

    此案發生後，死者父親痛斥吳男是「殺人凶手」，無照還酒駕，讓他痛失愛子，陳父質疑，「為何酒駕案件這麼多，一再發生，卻沒有辦法遏止下來？」

    台中地院國民法庭今天針對此起案件展開審理，檢察官當庭播放車禍撞擊畫面，並還原整起案發過程。

    吳男辯護律師則向合議庭表示，此件悲劇不是預謀，也不是對人的惡意，而是一連串錯誤的決定導致，吳男已決定面對自己的犯行，審判不是悲劇的終點，而是他懺悔的起點，請求國民法庭適當量刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    吳叡旻今年3月偷開豪華商旅車撞死陳姓醫大生，也把肇事的高檔車撞爛。（民眾提供）

    吳叡旻今年3月偷開豪華商旅車撞死陳姓醫大生，也把肇事的高檔車撞爛。（民眾提供）

