竹縣精神復健機構男學員 竟在交誼廳猥褻女同學

竹縣精神復健機構男學員竟在交誼廳猥褻女同學。（資料照）

新竹縣某精神復健機構輕度身障者李男，因垂涎中度身障學員小美，竟先後在廚房、廁所、交誼廳與小美房內，對小美襲胸舔陰等，新竹地院依乘機猥褻罪將他判刑。

法官調查，李男與小美均是同一新竹縣精神復健機構學員，李男明知小美領有中度身心障礙證明，心智程度不及常人，性自主理解能力及判斷能力不足，竟利用其心智缺陷而不知抗拒，先於去年9月27日晚間在廚房內自後方環抱摸其胸部，又在隔天凌晨5點多在小美房間內褪去她褲子後，接續以手摸其胸部、陰道外側，並以舌頭碰觸其胸部、陰道外側。

請繼續往下閱讀...

事後李男又在廁所內摸小美胸部、並以舌頭碰觸其陰道外側、肛門外側，再到1樓交誼廳以手觸摸小美兩腿中央接近下體部位，接續乘機猥褻得逞。

法官念及李男亦為輕度身心障礙者，且病史欄中明載「個案於機構衝動控制差，需求未滿足，即情緒起伏大，會出現暴力行為」等語，且與被害人達成和解，最後依乘機猥褻罪判刑8月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內履行和解筆錄內容，且禁止對小美實施不法侵害行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法