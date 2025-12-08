離譜！父母縱放兒子猥褻、性侵3女兒 還要她作偽證

性侵示意圖。（資料照）

新北一名女高中生控訴遭胞兄性侵，檢警調查發現，男子也曾對其他2名親姊妹伸狼爪，但父母縱放，每次僅要女兒們「離哥哥遠一點」，導致無人再吭聲。判決指出，女高中生曾於國小4年遭侵犯，2023年又被胞兄逼口交、性侵，所幸師長發現異狀全案才曝光，未料，女高中生竟被父母要求作偽證，避免兒子坐牢。法院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判男子4年6月徒刑。

此外，男子2023年涉性侵胞妹後，新北地院核發保護令，裁定其不得對妹妹實施身體或精神是侵害，且應遠離住處至少50公尺，有效期限2年。未料，男子無視保護令，自2023年10月15日至去年9月6日止，每周1次返家，和被害妹妹在房間獨處，此部分被依違反保護令，被判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

全案源於2023年3月間，男子返家性侵獨自在書房玩電腦的胞妹。事後女高中生魂不守舍，因情緒不穩定向學校請假，師長發覺有異詢問，全案才爆發。

女高中生於偵查時表示，事發當晚哥哥進到房間對她上下其手，當下心裡很亂，想起小學4年級被哥哥侵犯時，爸媽只要她離哥哥遠一點，當時覺得家人不會管這件事，因此半放棄的希望這件事快點結束，她縱使用肢體拒絕，仍被要求口交，後來哥哥從後方硬上，將精液射在背上才離去。

男子則矢口否認犯行，辯稱未摸胞妹胸部、性侵，以及要求口交。辯護人也稱，全案僅有被害人指訴，沒有其他補強證據，且無採到足夠的生理跡證可以確認被告有性侵胞妹。

不過，檢警調查時，發現男子有多起性侵親姊妹的紀錄，其中他於2015至2019年間，對姐姐、2名妹妹為妨害性自主之家庭暴力行為，使3人分別被安置在機構；另於2023、2024年間，對非本案的二妹猥褻，被認定屢屢利用獨處期間，對姊妹們性交、猥褻。

法院審理時，曾被猥褻的二妹也驚爆，該案發生後，母親希望姊姊作偽證，避免哥哥坐牢；法官另查看女高中生心理諮商狀況，她吐露未主動告知父母親或姐妹遭性侵，是認為獨自承受就好，因家族重男輕女，哥哥在家族占有重要地位，對家庭有貢獻，若揭發此事，擔心哥哥會受司法處罰，也擔心祖父知悉此事，影響身體健康。

法官最終以證人證詞及驗傷報告，認定男子性侵胞妹，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判4年6月徒刑；至於違反保護令，被判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

