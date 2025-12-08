為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離譜！父母縱放兒子猥褻、性侵3女兒 還要她作偽證

    2025/12/08 17:57 記者陳彩玲／新北報導
    性侵示意圖。（資料照）

    性侵示意圖。（資料照）

    新北一名女高中生控訴遭胞兄性侵，檢警調查發現，男子也曾對其他2名親姊妹伸狼爪，但父母縱放，每次僅要女兒們「離哥哥遠一點」，導致無人再吭聲。判決指出，女高中生曾於國小4年遭侵犯，2023年又被胞兄逼口交、性侵，所幸師長發現異狀全案才曝光，未料，女高中生竟被父母要求作偽證，避免兒子坐牢。法院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判男子4年6月徒刑。

    此外，男子2023年涉性侵胞妹後，新北地院核發保護令，裁定其不得對妹妹實施身體或精神是侵害，且應遠離住處至少50公尺，有效期限2年。未料，男子無視保護令，自2023年10月15日至去年9月6日止，每周1次返家，和被害妹妹在房間獨處，此部分被依違反保護令，被判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

    全案源於2023年3月間，男子返家性侵獨自在書房玩電腦的胞妹。事後女高中生魂不守舍，因情緒不穩定向學校請假，師長發覺有異詢問，全案才爆發。

    女高中生於偵查時表示，事發當晚哥哥進到房間對她上下其手，當下心裡很亂，想起小學4年級被哥哥侵犯時，爸媽只要她離哥哥遠一點，當時覺得家人不會管這件事，因此半放棄的希望這件事快點結束，她縱使用肢體拒絕，仍被要求口交，後來哥哥從後方硬上，將精液射在背上才離去。

    男子則矢口否認犯行，辯稱未摸胞妹胸部、性侵，以及要求口交。辯護人也稱，全案僅有被害人指訴，沒有其他補強證據，且無採到足夠的生理跡證可以確認被告有性侵胞妹。

    不過，檢警調查時，發現男子有多起性侵親姊妹的紀錄，其中他於2015至2019年間，對姐姐、2名妹妹為妨害性自主之家庭暴力行為，使3人分別被安置在機構；另於2023、2024年間，對非本案的二妹猥褻，被認定屢屢利用獨處期間，對姊妹們性交、猥褻。

    法院審理時，曾被猥褻的二妹也驚爆，該案發生後，母親希望姊姊作偽證，避免哥哥坐牢；法官另查看女高中生心理諮商狀況，她吐露未主動告知父母親或姐妹遭性侵，是認為獨自承受就好，因家族重男輕女，哥哥在家族占有重要地位，對家庭有貢獻，若揭發此事，擔心哥哥會受司法處罰，也擔心祖父知悉此事，影響身體健康。

    法官最終以證人證詞及驗傷報告，認定男子性侵胞妹，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判4年6月徒刑；至於違反保護令，被判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    男子性侵胞妹被判4年6月。（資料照）

    男子性侵胞妹被判4年6月。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播