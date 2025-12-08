為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男自首南投掐死人棄屍139線 警證實1婦人去年1月通報失蹤

    2025/12/08 17:42 記者張協昇／南投報導
    蔡姓男子報案稱掐死劉姓婦人棄屍彰化139線，消防人搜尋中。（民眾提供）

    蔡姓男子報案稱掐死劉姓婦人棄屍彰化139線，消防人搜尋中。（民眾提供）

    屏東警方昨（7日）接獲在墾丁打工的蔡姓男子報案，自稱2年前在南投名間因金錢糾紛掐死劉姓婦人，並獨自將遺體載往彰化139線芬園一帶山區棄屍，南投警方查證相關失蹤紀錄，確實有1名劉姓婦人於去年1月通報失蹤，屏東警方已會同南投警方，報請南投地檢署組成專案小組深入偵辦中。

    屏東縣警察局枋寮警分局，昨天據報1起離奇案件，近年在墾丁打工的蔡姓男子走進派出所，自稱2023年10月某日深夜，在南投名間租處與劉姓女子發生口角，憤而徒手將劉女掐斃。事後他驚慌失措，將遺體打包後開車載往彰化139線芬園一帶山區棄屍。

    南投警方接獲屏東警方通報後，調閱相關失蹤紀錄，確實有名租住名間鄉的劉姓獨居婦人，超過2年沒看過人影，劉婦兒子去年1月間向台中市警方報案母親失蹤，與蔡男描述的時間相符，警方不敢大意，會同屏東、彰化警方及消防人員前往蔡某指稱的棄屍地搜尋，但截至目前仍無所獲，警方也調閱無名屍資料比對，盼能及早釐情案情。

    蔡姓男子報案稱掐死劉姓婦人棄屍，彰化消防人員在139線搜尋。（民眾提供）

    蔡姓男子報案稱掐死劉姓婦人棄屍，彰化消防人員在139線搜尋。（民眾提供）

