    首頁 > 社會

    「養生專家」陳月卿撞傷行人未和解 士院判刑4月

    2025/12/08 17:38 記者劉詠韻／台北報導
    陳月卿（右）為資深媒體人與養生作家，現任癌症關懷基金會董事長，丈夫蘇起曾任國安會秘書長、陸委會主委，被視為「九二共識」一詞的創造者。（資料照）

    陳月卿（右）為資深媒體人與養生作家，現任癌症關懷基金會董事長，丈夫蘇起曾任國安會秘書長、陸委會主委，被視為「九二共識」一詞的創造者。（資料照）

    癌症關懷基金會董事長、知名養生專家，現年73歲的陳月卿今年2月駕駛自小客車行經台北市大同區重慶北路匝道時，與行人戴姓男子碰撞，致對方手腕、骨盆及脊椎受傷。士林地方法院審理認定，陳女未盡注意義務構成過失傷害，判處4月徒刑，得易科罰金，全案可再上訴。

    陳月卿為資深媒體人與養生作家，現任癌症關懷基金會董事長，丈夫蘇起曾任國安會秘書長、陸委會主委，被視為「九二共識」一詞的創造者。蘇起自1992年罹患肝癌後，陳月卿投入研究養生與飲食調理，協助丈夫改善生活習慣，成功抗癌逾30年，2人也多次公開分享經驗。

    判決指出，今年2月8日上午11時56分，事發時天候晴朗、視距良好，路面無瑕疵，陳月卿本應注意車前狀況並採取安全措施，但疏未注意行進方向情況而直行，導致撞擊；而戴男亦未依規定透過行人穿越道，擅自從對向車道步行穿越路面，雙方均有過失。

    經2間醫院診斷，戴男受有左側遠端橈骨骨折、骨盆骨折及腰椎滑脫合併神經壓迫等傷勢。

    法院表示，陳月卿在準備程序中坦承犯行、態度尚可，且無前科，惟迄今未與被害人達成民事賠償和解，並審酌雙方過失程度、傷勢輕重及被告教育與經濟狀況後，量處4月徒刑，並諭知得易科罰金。全案可再上訴。

