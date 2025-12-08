為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    抓到了！濫用民眾同情心 台中「借錢哥」又犯案被捕

    2025/12/08 16:42 記者陳建志／台中報導
    台中「借錢哥」吳姓男子（中）接連犯案，警方今天將他逮捕依詐欺罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中「借錢哥」吳姓男子（中）接連犯案，警方今天將他逮捕依詐欺罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

    台中「借錢哥」又犯案！台中市吳姓男子（37歲）上月才在北屯區「借錢」被抓，沒想到本月6日又在北區向林姓民眾表示無車資返家，還出示身分證做保證，林男不疑有他借給他3000元，沒想到事後聯繫不上向警方報案，台中市警局第二分局永興派出所獲報後全力追緝，今天下午2點30分左右，掌握吳男出現在北屯區文心路將他逮捕，吳男坦承犯案，訊後將依詐欺罪嫌移送法辦。

    一名林姓男子表示，前天上午10點25分左右，在北區榮華街住處附近遇見一名高壯的陌生男子，這名男子自稱無車資返家，並主動出示身分證作為抵押，同時提供聯絡方式，聲稱事後必定會歸還款項，林男見其外貌「誠懇」，心生同情，遂拿出3000元現金借給他。

    沒想到，林男事後多次聯繫對方均無回應，始察覺遭詐騙，遂前往第二分局永興派出所報案，員警一看就是上月才在北屯跟店家借錢未還的「借錢哥」吳姓男子（37歲），當時謊稱自己是住在苗栗的桃園中壢人，在台中跑業務，結果不小心將手機放在車子裡，因車子是電動車，無法開鎖，跟店家借1000元給2000元，結果就一去不回頭，上月23日才被警方逮捕，沒想到隔沒幾天又犯案。

    警方獲報後全力追緝，今天下午2點30分左右，掌握吳男出現在北屯區文心路將他逮捕，吳男坦承犯案，訊後將依詐欺罪嫌移送法辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播