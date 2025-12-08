抓到了！濫用民眾同情心 台中「借錢哥」又犯案被捕

台中「借錢哥」吳姓男子（中）接連犯案，警方今天將他逮捕依詐欺罪嫌送辦。（記者陳建志翻攝）

台中「借錢哥」又犯案！台中市吳姓男子（37歲）上月才在北屯區「借錢」被抓，沒想到本月6日又在北區向林姓民眾表示無車資返家，還出示身分證做保證，林男不疑有他借給他3000元，沒想到事後聯繫不上向警方報案，台中市警局第二分局永興派出所獲報後全力追緝，今天下午2點30分左右，掌握吳男出現在北屯區文心路將他逮捕，吳男坦承犯案，訊後將依詐欺罪嫌移送法辦。

一名林姓男子表示，前天上午10點25分左右，在北區榮華街住處附近遇見一名高壯的陌生男子，這名男子自稱無車資返家，並主動出示身分證作為抵押，同時提供聯絡方式，聲稱事後必定會歸還款項，林男見其外貌「誠懇」，心生同情，遂拿出3000元現金借給他。

沒想到，林男事後多次聯繫對方均無回應，始察覺遭詐騙，遂前往第二分局永興派出所報案，員警一看就是上月才在北屯跟店家借錢未還的「借錢哥」吳姓男子（37歲），當時謊稱自己是住在苗栗的桃園中壢人，在台中跑業務，結果不小心將手機放在車子裡，因車子是電動車，無法開鎖，跟店家借1000元給2000元，結果就一去不回頭，上月23日才被警方逮捕，沒想到隔沒幾天又犯案。

警方獲報後全力追緝，今天下午2點30分左右，掌握吳男出現在北屯區文心路將他逮捕，吳男坦承犯案，訊後將依詐欺罪嫌移送法辦。

