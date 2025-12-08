貴婦奈奈前男友父親黃立雄被控詐欺 未參與經營獲不起訴

台大名醫黃立雄獲不起訴。（資料照）

「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健設立杏立博全醫美診所，2018年惡性倒閉，一家4口潛逃加拿大遭通緝。去年5月，黃博健的父親、台大名醫黃立雄主動返台投案，台北地檢署調查後認為，黃男未參與診所經營、管理，並非實際負責人，且借貸是兒子簽字，因罪嫌不足，予以不起訴處分。

據了解，2018年診所倒閉後，黃立雄遭幫黑道人士恐嚇、追殺，居住所又被入侵，和妻子緊急逃出國外，隔年遭檢察機關發布通緝，近年因思念家人，且自認逐漸年長，決定返台，夫妻2人去年被調查局解送歸案，北檢訊後依詐欺等罪嫌，諭令黃立雄50萬元交保。

檢調查出，有3名被害人借貸投資，損失約5千萬元，控告黃立雄詐欺，另有11人購買診所美容療程，但診所倒閉求償無門，認為黃立雄是院長，又是台大名醫，牽連甚廣，同樣提出告訴。

不起訴書指出，黃立雄僅為診所掛名負責人、院長，未加入經營、管理，至於投資契約、借據部分，是兒子黃博健以私人名義向告訴人借貸，因此認定黃男非實際負責人，也未參與醫美相關業務，依罪嫌不足，予以不起訴處分。

全案源於2011年，貴婦奈奈藉部落格名氣，和前男友黃博健開設博全生技公司，並由黃男的父親黃立雄擔任診所負責人，四處募股投資醫美產業，但2018年無預警惡性倒閉，許多被害人求助無門，黃男一家三口與貴婦奈奈先後潛逃至加拿大藏匿。

