    社會

    台1線屏東段意外頻傳 2天3車禍、3人死亡

    2025/12/08 16:12 記者葉永騫／屏東報導
    拖板車轉彎時的視線內輪差造成死亡車禍。（圖由屏東警分局提供）

    拖板車轉彎時的視線內輪差造成死亡車禍。（圖由屏東警分局提供）

    台1線屏東市從高屏大橋到屏東工業區，2天內發生3起車禍，造成2名自行車、1名機車騎士死亡共3人死亡，屏東警分局表示，短短約5公里2天發生3起重大交通事故，其中自行車騎士皆是超過70歲以上的長者，警方請民眾行車一定要特別注意。

    屏東市台1線路段12月2日到3日連續發生3起重大交通事故造成3人死亡，第1件事故發生於2日中午，地點位於和生路一段與工業六路口，1輛大型拖板車轉彎時，77歲李姓老婆婆騎自行車同向直行，疑因為大型車的內輪差視線死角，老婆婆遭當現場輾斃；第2起事故發生於2日晚間建國路往高屏大橋機慢車道，休旅車臨停慢車道處理車況，沒想到造成後方69歲鄭姓阿伯騎機車未加注意閃避不及追撞休旅車送醫後死亡；第3起事故發生於3日下午建國路段，因為機車未保持安全距離追撞前方73歲的謝姓老婆婆的自行車，老婆婆送醫不治，現場還有其他機車為閃避事故發生自摔，釀成多名騎士受傷。

    屏東警分局表示，多一分留意，就少一分風險，機車及自行車騎士應請主動遠離大型車輛，以避免視線死角意外，不要併行或貼近轉彎側，並保持安全距離，以免發生碰撞危險，行車前務必完整檢查車輛狀況，檢查煞車系統是否靈敏、燈光與方向燈是否正常，以防上路後臨時故障而發生危險。行車過程中若發現車輛異常，應立即停靠路肩或安全處所處理，切勿任意停放於車道上下車查看，以免遭後車追撞，危及自身及他人安全。

    機車撞休旅車造成死亡。（圖由屏東警分局提供）

    機車撞休旅車造成死亡。（圖由屏東警分局提供）

