花蓮馬路真有馬！ 熱心女駕駛牽白馬路旁避危

花蓮縣壽豐鄉台9線213公里處，有一匹白馬在道路上行走，恐會影響用路安全。（警方提供）

馬路真的有馬走！花蓮縣政府警局吉安分局豐田派出所，4日傍晚接獲報案，有民眾指稱在壽豐鄉台九線213公里處，有一匹白色馬匹在道路上行走，恐會影響用路安全，員警獲報後，立即前往現場處理，並通知飼主領回，並依《道路交通管理處罰條例》第84條告發。

吉安警分局今指出，一名30多歲的女性駕駛4日晚間在壽豐鄉台九線213公里看到一匹白馬在馬路上閒晃，由於女駕駛有從事馬術相關工作經驗，依專業判斷這樣閒逛的馬匹容易受到驚嚇造成交通危險，因此利用專業技巧前往安撫馬匹，並慢慢引導到路邊後，打110報警。

請繼續往下閱讀...

員警獲報到達現場後，依經驗判斷應該是附近農場飼養的馬匹，因此通知陳姓飼主確認為該農場的馬匹，吉安警分指出，白馬疑似沒有繫好繩，自附近農場跑出，當場由其員工到場帶回馬匹。警方也告誡飼主應妥善繫留動物，避免再度發生類似危險情事，並依《道路交通管理處罰條例》第84條告發。

警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第84條規定，疏縱或牽繫動物在道路奔走妨害交通者，可處飼主或行為人300到600元罰鍰。

警方呼籲，寵物若未妥善管理，恐造成交通危害，飼主務必落實圍欄及繫留措施；同時呼籲民眾若行經道路遇有動物出沒，應減速通行並通報警方，共同維護交通安全。

花蓮縣壽豐鄉台9線213公里處，有一匹白馬在道路上行走，恐會影響用路安全。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法