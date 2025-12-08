為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮馬路真有馬！ 熱心女駕駛牽白馬路旁避危

    2025/12/08 16:01 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣壽豐鄉台9線213公里處，有一匹白馬在道路上行走，恐會影響用路安全。（警方提供）

    花蓮縣壽豐鄉台9線213公里處，有一匹白馬在道路上行走，恐會影響用路安全。（警方提供）

    馬路真的有馬走！花蓮縣政府警局吉安分局豐田派出所，4日傍晚接獲報案，有民眾指稱在壽豐鄉台九線213公里處，有一匹白色馬匹在道路上行走，恐會影響用路安全，員警獲報後，立即前往現場處理，並通知飼主領回，並依《道路交通管理處罰條例》第84條告發。

    吉安警分局今指出，一名30多歲的女性駕駛4日晚間在壽豐鄉台九線213公里看到一匹白馬在馬路上閒晃，由於女駕駛有從事馬術相關工作經驗，依專業判斷這樣閒逛的馬匹容易受到驚嚇造成交通危險，因此利用專業技巧前往安撫馬匹，並慢慢引導到路邊後，打110報警。

    員警獲報到達現場後，依經驗判斷應該是附近農場飼養的馬匹，因此通知陳姓飼主確認為該農場的馬匹，吉安警分指出，白馬疑似沒有繫好繩，自附近農場跑出，當場由其員工到場帶回馬匹。警方也告誡飼主應妥善繫留動物，避免再度發生類似危險情事，並依《道路交通管理處罰條例》第84條告發。

    警方指出，依《道路交通管理處罰條例》第84條規定，疏縱或牽繫動物在道路奔走妨害交通者，可處飼主或行為人300到600元罰鍰。

    警方呼籲，寵物若未妥善管理，恐造成交通危害，飼主務必落實圍欄及繫留措施；同時呼籲民眾若行經道路遇有動物出沒，應減速通行並通報警方，共同維護交通安全。

    花蓮縣壽豐鄉台9線213公里處，有一匹白馬在道路上行走，恐會影響用路安全。（警方提供）

    花蓮縣壽豐鄉台9線213公里處，有一匹白馬在道路上行走，恐會影響用路安全。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播