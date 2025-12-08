不爽禮讓行人？後車暴怒超車攔停嗆罵 警：最高罰3萬7800+刑責

後方汽車駕駛人跨越雙黃線、從路肩超車，並於道路上把車輛斜放停住，攔下該輛禮讓行人的汽車，搖下車窗比中指，再無故煞停、下車叫罵「六字經」、拍打對方車體後離去。（翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

一名汽車駕駛人昨（7）日於苗栗縣大湖鄉中山路右轉中原路，於路口停等禮讓路人先行，竟引發後方汽車駕駛人不滿，跨越雙黃線、從路肩超車，並於道路上把車輛斜放停住，攔下該輛禮讓行人的汽車，搖下車窗比中指，再無故煞停、下車叫罵「六字經」、拍打對方車體後離去。轄區大湖警分局表示，交通違規部分，可處後方駕駛人最高3萬7800元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，另涉及強制、公然侮辱等刑事罪，最重可處3年以下有期徒刑。

該行車糾紛過程，被禮讓行人的汽車駕駛人車輛的前後行車紀錄器拍下並上傳YouTube網路平台WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，引發熱議，並引發網友留言「這可以提告了」、「這個可以一次好多張~全都檢舉就蘇湖了~」、「看起來沒讀過書，年輕的時候當小混混，老了低學歷，找不到工作，脾氣變差的社會底層」、「告下去，明年的年終就賺起來了」。

大湖警分局表示，該後方車輛交通違規部分，已接獲檢舉在案，依道路交通管理處罰條例第43條1項4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰並吊扣該汽車牌照6個月，及同條例45條1項，不依規定駛入來車道，可處600元以上1800元以下罰鍰。

大湖警分局表示，另經檢視行車紀錄器影像，該後車駕駛任意攔停車輛、做出不雅手勢及敲打車體等相關行為，可能涉及刑法強制罪，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科罰金。若又涉及不雅手勢和損壞車體行為，亦可能觸犯其他刑責。

大湖警分局提醒，用路人務必保持耐心、遵守交通規則，行車糾紛應透過合法途徑解決，切勿以挑釁、攔車、拍打車輛等方式處理，以免造成衝突升高或觸法後悔。警方也會持續加強轄區巡邏，維護道路交通秩序及用路人安全。

