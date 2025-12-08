為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    涉貴婦奈奈案 前男友父親黃立雄獲不起訴

    2025/12/08 16:30 中央社
    去年5月初，調查局人員前往桃園機場將黃立雄（中）接押歸案。（資料照）

    網紅貴婦奈奈、前男友黃博健、黃父黃立雄涉詐欺潛逃海外，黃立雄夫妻去年5月間返台歸案。台北地檢署偵辦認定黃立雄罪嫌不足，予不起訴處分。貴婦奈奈涉案部分仍在偵辦中。

    貴婦奈奈（本名蘇陳端）與黃博健合開「杏立博全」醫美診所於民國107年間無預警歇業，積欠廠商款項，疑涉惡性倒閉。事發後，貴婦奈奈、黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

    法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。黃立雄夫妻因未獲繼續居留，去年主動聯繫調查局，由調查局人員押解返台歸案。

    檢察官訊問後諭令黃立雄以新台幣50萬元交保，限制出境、出海，並實施電子腳鐐科技設備監控，及定期向科技設備監控中心視訊報到與回報所在地點。

    貴婦奈奈逃亡加拿大7年後，也在今年5月1日返台歸案。檢察官訊問後諭令貴婦奈奈200萬元交保，並限制出境、出海、住居及實施電子監控。

    北檢偵辦後，查出黃立雄只是診所掛名院長，並未參與經營，看診也只負責婦產科，並未涉及醫美部分，另外，也未發現診所的錢有流到黃立雄名下，檢察官認為黃立雄罪嫌不足，今天將他不起訴處分。

